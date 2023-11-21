В Казани презентовали новейшую модель 3D принтера российского производства

Компания «Русатом Аддитивные технологии» презентовала обновлённую модель SLM-принтера линейки Rusmelt. Инновационную модель представили на V юбилейном Лидер-форуме «аддитивные технологии - новая реальность», который проходит в столице Татарстана.

«Этот принтер дотянулся до лучших принтеров мировых производителей. При его создании были учтены проблемы с эксплуатацией, встречающиеся у предыдущих моделей», - поделился генеральный директор компании «РусАТ» Илья Кавелашвили.

По его словам, данный принтер по всем характеристикам не хуже западных и китайских аналогов. «Мы специально купили зарубежные принтеры и ставили их на параллельную печать с нашим. По итогам наш принтер ничем не уступает аналогам», - подчеркнул Кавелашвили.

Он также рассказал, что презентационная модель уже продана и после форума отправится к заказчику. Помимо этого, сейчас компания изготавливает ещё 8 принтеров, на которые уже найдены заказчики.

«По большому счету, мы планируем в декабре запустить производство дополнительных принтеров, так как это не быстрый процесс», - поделился Кавелашвили. Он также отметил, что время на изготовление одной машины составляет около 8 месяцев.