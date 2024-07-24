В Казани презентовали книгу «Седьмое колено» о трагедии теплохода «Булгария»

Фото: © «Татар-информ»

В Казани презентовали книгу Алисы Котовой (творческий псевдоним главного редактора журнала «Татарстан» Татьяны Вафиной) «Седьмое колено», в которой в художественной форме представлены истории пассажиров теплохода «Булгария» и их рода до седьмого поколения.

«Я так и не смог дочитать книгу до конца. Она посвящена очень тяжелой трагедии для всех нас. Я несколько раз начинал, но до конца так и не дошел, я очень болезненно воспринял эту трагедию. Думаю, что эти вещи важно осмысливать и писать о них. Благодарен Татьяне Вафиной, что она издала эту книгу. Писательство позволяет сформировать философию жизни и отношение к тем событиям, которые происходили с нами», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Он обратил особое внимание на талант автора книги Татьяны Вафиной совмещать профессии журналиста и писателя, и при этом везде находить своего читателя.

«Все события вымышлены, кроме главного. Все совпадения считать случайными. Это художественная книга», – пояснила автор.

При этом Вафина подчеркнула, что за прошедшие с момента трагедии годы она прочитала огромное количество информационных материалов о выживших пассажирах теплохода и пришла к выводу, что многие рассказывают о мистических вещах, которые произошли с ними до роковой поездки.

«Кому-то приснился вещий сон, кто-то потерял билеты, кто-то заболел или просто решил не приходить. Со всеми случались какие-то необычные вещи, которые удержали их от поездки. Об этом говорит каждый. У моих вымышленных героев то же самое. Они тоже сталкивались с разными знаками судьбы. Поэтому книга и получилась мистическим детективом», – добавила писательница.

По ее словам, книга посвящена не столько затонувшей «Булгарии», сколько причинам подобных трагедий и происшествий. И она не о смерти, она о жизни и о наших поступках, за которые мы несем ответственность.

Фото: «Татар-информ»