В Казани презентовали книгу «Они создавали современный Татарстан»

Презентация книги Торгово-промышленной палаты РТ «Они создавали современный Татарстан» прошла в Казани. В ней описаны жизнь героев социалистического труда республики, достижение и путь развития региона.

«В начале книги речь идет о пяти руководителях региона от Фикрята Табеева до Рустама Минниханова. Во все времена были трудности, с которыми Татарстан успешно справлялся посредством четкой организации работы и опоры на трудовой народ. Среди них особенно выдающиеся удостаивались звания Героя социалистического труда. В книге мы постарались собрать тех, кто получил такую высокую оценку, и рассказали, с какими задачами сталкивались наши лидеры», – отметил один из авторов книги, председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Главное в вопросе постоянного развития и процветания Татарстана – это преемственность поколений, уверен вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Экономика Татарстана быстро развивается, в том числе благодаря Героям социалистического труда, которые начинали создавать нашу промышленность с послевоенных времен и смогли ее сохранить и приумножить. Самое главное – это преемственность поколений. То, что вы создали, вы должны передать нам, а мы – следующему поколению. Мы обязательно прочитаем эту книгу и постараемся сделать республику еще богаче и сильнее», – подчеркнул Коробченко.

На встречу были приглашены несколько Героев социалистического труда, проработавших многие годы на предприятиях республики. С благодарственными словами к ним обратился президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Я пришел поблагодарить вас от лица всего академического сообщества Татарстана за то, что вы создали основу нашей республики. Без производств сегодня науки не бывает», – заявил он.

О том, какой Татарстан сегодня, рассказала глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Татарстан в условиях последних лет показал устойчивость и гибкость, что сделало республику одним из ключевых драйверов развития нашей страны. Во всех уголках мира о нашем регионе позитивно отзываются по разным направлениям. Это говорит о системном подходе к развитию, который заложили наши герои», – сообщила глава АИР РТ.