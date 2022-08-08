В Казани презентовали книгу о журналистке Альмире Адиатуллиной

В казанской мечети «Ярдэм» на поминальном мероприятии по случаю года со дня смерти Альмиры Адиатуллиной презентовали книгу «Фидакарь мөслимә» («Самоотверженная мусульманка» — прим. ТИ), в которую вошли воспоминания коллег, соратников, родных известной журналистки, ее публикации разных лет, фотодокументы.

Как рассказала корреспонденту «Татар-информа» автор книги Василя Рахимова, материалы в 180-страничном издании собраны в четыре раздела. В первые две главы вошли воспоминания коллег и близких, среди них — профессор КФУ Ринат Набиев, имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдинов, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, первый муфтий РТ Габдулла хазрат Галиуллин, народный учитель РТ Камария Хамидуллина, историк Тамина Биктимирова, родная дочь и родственники журналистки.

«В книге также мы дали подборку статей о нравственности, важности сохранения национальных ценностей, которые Альмира апа написала в формате обращения к читателю, татарскому народу в целом. Эти статьи ранее выходили в газете „Муслима“, учредителем и редактором которой она являлась», — рассказала Василя Рахимова.

При жизни Альмира Адиатуллина издала три своих книги, последнюю успела выпустить лишь в единственном экземпляре. В этой книге Альмира ханум представила фотодокументы, свидетельствующие о ее общественной деятельности — обращения к руководству республики, полученные ей ответные письма, а также памятные фотографии. Все эти фотодокументы вошли в четвертый раздел новой книги. «Это необходимо сохранить для истории», — отметила Василя Рахимова.

Автор также поблагодарила имама-хатыба мечети «Аль-Марджани» Мансура хазрата Джалялетдинова, а также председателя благотворительного фонда «Ярдэм» Ильдара хазрата Баязитова за помощь в издании книги.