В Казани презентовали книгу о Примакове и его взаимодействии с Татарстаном

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошла презентация книги «Мы вместе», посвященной деятельности покойного политика и дипломата Евгения Примакова, а также его многолетнему взаимодействию с Татарстаном. Собравшихся поприветствовал Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Книга «Мы вместе» включает архивные фотографии, исторические документы и воспоминания тех, кто лично знал Евгения Примакова. Презентация состоялась в рамках недели памяти государственного деятеля, инициированной ТПП РТ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин поделился воспоминаниями о Евгении Примакове, подчеркнув, что тот был не просто высоким федеральным руководителем, а истинным другом и мудрым наставником.

«Я с радостью принял предложение принять участие в сегодняшней встрече. Для меня большая честь быть сегодня на презентации книги, посвященной Евгению Максимовичу, потому что он был замечательным другом. А такие традиции и мероприятия позволяют хранить память о людях, который внесли свой вклад в развитие нашей родной республики. Мне всегда было радостно встречаться с ним, особенно в те очень непростые времена, когда мы работали вместе», – заметил Почетный Председатель Госсовета.

Фарид Мухаметшин, говоря о личности политика, указал на его роль в выстраивании отношений между федеральным центром и регионами в 1990-е годы. «Его мудрость проявлялась не только в стратегических решениях, но и в особом, уважительном отношении к нашей республике. Его близкие отношения с Минтимером Шаймиевым, а он называл Евгения Примакова одним из своих учителей, позволили проводить большую совместную работу по укреплению нашей страны и республики», – добавил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный Председатель напомнил также, что Примаков стоял у истоков создания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которая за двадцать лет своей деятельности стала авторитетной площадкой для укрепления гуманитарных и деловых связей Татарстана с партнерами из мусульманских стран.

«Мы в этой книге затрагиваем его деятельность, больше связанную с Торгово-промышленной палатой. Его умение договариваться в сложных ситуациях, сохранять достоинство заложило основы многополярности», – добавил в свою очередь председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.