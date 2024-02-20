В Казани презентовали книги по истории регионов компактного проживания татар

Институт истории им. Шигабутдина Марджани АН РТ выпустил серию книг, исследующих историю населенных пунктов и мест компактного проживания татар. Среди них есть монографии по истории Мензелинска, Елабуги, Тетюшского уезда, сел Азнакаевского края, Актанышского, Альметьевского, Муслюмовского, Сармановского районов, а также по истории Бакалинского, Илишевского районов Республики Башкортостан. О новых изданиях представители института рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Журналистам были представлены книги Лилии Габдрафиковой «Уездный город Мензелинск (конец XVIII — начало ХХ века)», Эльмиры Салаховой «Тәтеш өязе татарларының көнкүреше һәм рухи тормышы (XVIII йөз ахыры — XX йөз башы)» о быте и духовной жизни татар Тетюшского уезда, а также книги «Ревизские сказки 1795 года по уездному городу Елабуге» (авторы — Ленар Мифтах, Джамиля Мифтах, Олег Владимиров), «Татарские поземельные волости. Том 1. Булярская волость» и «Азнакай төбәге авыллары һәм нәселләре тарихы» по истории сел и родов Азнакаевского края Тагира Каримова.

Институт истории в последние годы активно изучает историю районов и деревень с компактным проживанием татар. Серия книг увидела свет как продолжение этой традиции. По словам ученых, активность связана с возросшим интересом жителей к истории родного края.

«Татары стали активнее интересоваться историей местности. Люди ищут информацию, хотят знать больше из прошлого родного края. Но, к сожалению, отвечающих его потребностям, подготовленных на основе истинно научной методики исторических трудов, справочников мало. Книги краеведов зачастую написаны на основании переходящих от поколения к поколению легенд, преданий и слухов. Труды, подготовленные не на научной основе, с изучением архивных материалов и применением профессиональных научных методов, имеют низкую историческую ценность.

Представленные нами сегодня книги можно назвать положительным примером тесного сотрудничества профессиональных ученых, историков с краеведами. Эти труды подготовлены с применением только профессиональных методов, в результате тщательной проверки, изучения и анализа информации. Поэтому каждая из этих книг имеет высокую историческую ценность», — рассказал заместитель директора Института истории АН РТ Марат Гибатдинов.

Лилия Габдрафикова — главный научный сотрудник Института истории, доктор исторических наук – одной из первых провела комплексное изучение истории Мензелинска. В своей монографии она исследует быт края с конца XVIII до начала XX века.

«Этот труд описывает путь Мензелинска к превращению в экономический и культурный центр Волго-Уральского региона. Изучались такие вопросы, как формирование системы управления городом, социально-культурная сфера, взаимоотношения власти и общества, религиозное разнообразие, повседневная жизнь города. История региона до этого была изучена лишь частично. Книга не зря насчитывает 400 страниц. Мензелинцы прошли интересный исторический путь. Они искали нефть, строили гимназии, пытались создать книжное издательство, мечтали о железной дороге. У этого региона было много нераскрытых „секретов“. В этом труде проливается свет на многие из них», — говорит автор.

Старший научный сотрудник Института истории Эльмира Салахова в своем научном труде «Тәтеш өязе татарларының көнкүреше һәм рухи тормышы» преподносит до этого неизвестный факт — нефть в Татарстане была обнаружена именно здесь, хотя Тетюшский район не считается нефтяным краем.

По ее словам, еще в середине XVII века на территории села Сөякәй над землей выступила нефть. «В государственном архиве хранится документ, подтверждающий, что в Тетюшском районе обнаружены нефтяные залежи. Этот документ 1913 года я включила в свой труд. В ходе исследований я убедилась, что этот край практически не изучен. Нам еще предстоит много работы в изучении истории нашего края», — сказала автор.

Институт истории планирует продолжить и усилить свою деятельность в сфере исследования истории татарских населенных пунктов и регионов компактного проживания татар.

«У нас есть планы изучить историю всех регионов, где проживают татары. Важно не ограничиваться Татарстаном, но и исследовать регионы вне пределов республики. Конечно, это большая, масштабная работа. Возможно, силами одного нашего института ее и не сделать. Но хочется верить, что с появлением инициативы к ней примкнут и другие. Например, недавно общественность города Чистополя подняла вопрос об изучении истории края. Союз писателей поддержал эту инициативу. Ученые, историки тоже присоединятся к этой работе», — поделился планами заместитель директора Института истории Марат Гибатдинов.

«Ни у одного населенного пункта история не может быть маленькой, незначительной. Возьмем любую населенную единицу, у нее есть свойственная только ей жизнь, судьба, история. Начнешь изучать — история даже небольших деревень глубокая, интересная. Изучать их — дело очень важное и нужное. Это бесспорно. Ведь любовь к большой Родине начинается с любви к родине малой», — резюмировал спикер.

Регина Габдрахманова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»