Выборы-2025 13 сентября 2025 10:06

В Казани презентовали карту знакомств на избирательных участках

В Казани презентовали карту знакомств на избирательных участках
Фото: канал «Татмедиа» в МАХ

14 сентября жители Татарстана примут участие в Едином дне голосования и отдадут свои голоса на выборах Раиса республики и муниципальных депутатов. В Казани карту избирательных участков представили как место встреч и интересных знакомств. Об этом в своем канале в МАХ сообщает «Татмедиа».

Где можно пообщаться с известным писателем или музыкантом, подискутировать о шансах «Ак Барса» с хоккеистом или поговорить с будущим лауреатом премии Лобачевского – все это отражено на карте Казани.

Так, будущего известного актера (сегодня студента Казанского государственного института культуры) можно встретить на участке №285 на Оренбургском тракте, а телевизионного журналиста – с большой долей вероятности на участке №159 на улице Шамиля Усманова. В списке также вертолетостроители, врачи и инженеры.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025
