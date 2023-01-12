В Казани презентовали «Историю ислама в России», изданную при поддержке ОАЭ

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Сегодня в Казани, в Российском исламском институте, состоялась презентация книги «История ислама в России». По словам главного научного редактора издания — ректора РИИ Рафика Мухаметшина, эта книга представляет собой фундаментальное исследование, в котором выстроена целостная хронология развития ислама в стране.

«В целом виде подобной работы еще не было. Есть разные авторы, но у них нет единой хронологии», — пояснил исследователь.

Идея создания книги появилась два года назад, когда представители Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовались историей развития исламской цивилизации в России. Они публикуют исследования истории

ислама за пределами арабского мира. Благодаря этой инициативе уже появились книги, посвященные истории ислама в Индонезии, Малайзии и Китае.

Инициатива шейхов из ОАЭ была быстро подхвачена российской стороной. Для работы в достаточно короткое время удалось собрать коллектив из 22 ведущих специалистов, занятых в различных областях истории российского ислама. Подобный подход позволил описать практически все исторический путь исламской традиции в России.

Рафик Мухаметшин пояснил, что в книге раскрываются практически весь связанный с российским исламом исторический процесс — правда, за исключением исламского искусства. Однако эта тема легла в основу нового совместного проекта с Университетом Абу-Даби.

Изначально книга должна была стать образцом научно-популярной литературы, но от этой идеи быстро отказались из-за специфики перевода, которая могла оказаться не слишком понятна арабскому читателю. На сегодняшний день готовится издание книги на русском, английском и арабском языках.