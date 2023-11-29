Регион возможностей: в Казани раскрыли потенциал Сурхандарьинской области Узбекистана

Генконсульство Узбекистана в Казани организовало торжественный ужин, посвященный презентации инвестиционного и экспортного потенциала Сурхандарьинской области республики. На него были приглашены консулы других государств, руководители предприятий и СМИ, а также местные блогеры. Принимал гостей и проводил встречу лично Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев.

«Российская Федерация является важным и надежным партнером Республики Узбекистан, отношения носят стратегически важный характер и динамично развиваются. Хочу отметить, что взаимоотношения Республики Узбекистан с Республикой Татарстан являются одним из ярких примеров успешного взаимодействия на межрегиональном уровне. Мы уверены, что сотрудничество между республиками сохранит высокую траекторию развития во всех отраслях», — подчеркнул Насриев.

Сурхандарья является одним из древнейших культурных центров Узбекистана, население региона составляет более 2 млн человек. Область расположена на границе с тремя государствами: Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном — и обладает большим потенциалом для предоставления логистических услуг.

«Сурхандарьинская область — самый солнечный край Узбекистана, это место больших возможностей и развития. В Сурхандарье осуществляются реформы во всех сферах: достигаются преобразования в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, обеспечивается высокий темп роста региона. Создание благоприятных условий способствует строительству множество предприятий. Большое внимание уделяется сельскохозяйственному сектору: выращиваются разнообразные овощи и фрукты, отправляемые в дальнейшем на экспорт», — добавил хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов.

Участникам встречи подробно рассказали об экспортных возможностях и инвестиционном потенциале Сурхандарьинской области, в том числе о работе и преимуществах свободных экономических и индустриальных зон региона.

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко отметил, что для потенциальных инвесторов и партнеров Сурхандарьинская область — это отличная возможность открыть новые предприятия, наладить импорт и экспорт, создать обособленные подразделения и запустить совместные производства.

«Укрепление связей с нашим традиционным партнерам, с Узбекистаном, является приоритетным направлением внешнеэкономической деятельности Татарстана. На сегодняшний около 10 рейсов в неделю осуществляются из Казани во все крупные города Узбекистана. Надеемся, что нынешней год мы не уступит нашим показателем за прошлый год и мы закроем товарооборот с Узбекистаном до 320 миллионов долларов. Напомню, что Татарстан планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном до 1 млрд долларов», — подытожил министр.