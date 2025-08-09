В Казани презентовали интерактивную выставку о Великом Волжском пути

Фото: РВИО Татарстана

В Пушечном дворе Казанского Кремля состоялась презентация историко-просветительского проекта «Истоки Отечества. Великий Волжский путь» и интерактивной передвижной выставки.

Гости окунулись в эпоху IX–XI веков, узнали о торговых маршрутах древности, увидели оружие, товары и предметы быта купцов, а также рассмотрели главный экспонат — точную реконструкцию древнерусской ладьи, воссозданную по археологическим данным.

Накануне в лектории Присутственных мест прошла лекция «Великий Волжский путь: корабли, походы, политика и торговля». Участники узнали о роли торговых путей в становлении государства, записках арабского путешественника Ахмеда ибн Фадлана о Волжской Булгарии и технологиях строительства средневековых судов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Татарстане.

«Наша цель — не просто рассказать о прошлом, а позволить людям почувствовать его. Великий Волжский путь — это не только торговля, но и взаимовлияние культур, ремесел, идей. Мы стремимся сделать это наследие живым и понятным», — поделился руководитель проекта Наиль Хабибуллин.

Председатель РВИО в РТ Тимур Камалетдинов, присутствовавший на открытии, отметил значимость проекта для популяризации исторической реконструкции в регионе.