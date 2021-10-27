В Казани презентовали фильм «О любви и ненависти. Композитор София Губайдулина»

В Казанской ратуше презентован новый документальный фильм «О любви и ненависти. Композитор София Губайдулина», снятый творческой группой казанского Центра современной музыки.

Документальный фильм раскрывает личность и творческий мир композитора-философа сквозь призму ее грандиозной оратории «О любви и ненависти». В ней она погружается в проблемы человеческого и сакрального бытия, продолжает мыслить о крупных мировых явлениях. Ее беспокоит нынешнее состояние цивилизации. Путем сопоставления добра и зла, пессимизма и оптимизма она размышляет о значении веры в жизни каждого.

«Это человек, уникальный во всех смыслах. Она слышит космос. Его слышали Пифагор, Бетховен. Но София Губайдулина слышит его сегодняшний голос. В своем новом сочинении „О любви и ненависти“ Губайдулина подходит к главным вопросам бытия. Оратория как бы втягивает тебя в такие глубины подсознания, что ты и сам начинаешь трансформироваться. Редко какие документальные фильмы раскрывают глубинные проблемы. К счастью, эта кинолента относится к этому случаю», — считает заведующий кафедрой скрипки Казанской консерватории — заслуженный артист РФ и народный артист РТ Шамиль Монасыпов.

Фото: © Владимир Васильев

В фильме использована запись оратории «О любви и ненависти» в исполнении солистов хора и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В рамках встречи было представлено дополненное издание юбилейной книги-альбома «Под знаком любви. Композитор София Губайдулина», также подготовленное Центром современной музыки.

«Это уже не первая книга, которую мы выпускаем. Первый ее раздел — рассказ Губайдулиной о самой себе, второй — деятелей культуры о ее личности и творчестве, а третий представляет собой взгляд художников на микро- и макромир композитора», — рассказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.

Фото: © Владимир Васильев

Как и в первом издании, в книгу вошли высказывания самой Софии Губайдулиной, а также новые интервью, записанные при встрече с композитором в Аппене в 2019 году. Издание также пополнилось специальной статьей «Духовные пространства музыки Софии Губайдулиной» доктора искусствоведения, профессора Валентины Холоповой, где исследованы главные направления творчества композитора в последнее десятилетие.

В Ратуше также состоялось открытие выставки «Художники — Софии Губайдулиной». На ней представлен итог десятилетней работы арт-проекта «Современное искусство и музыка», организованного казанским Центром современной музыки и Союзом художников РТ.

Фото: © Владимир Васильев

Современные художники в своих живописных и графических работах, выполненных в разных техниках, старались воссоздать творческий мир Софии Губайдулиной.

«При входе находятся портреты нашей соотечественницы и изображения тех мест, которые были близки ей здесь, в Татарстане. В основном зале мы расположили авангардные работы, в которых ощущается связь с музыкой Софии Асгатовны. Третий зал графический», — пояснил председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев.

Фото: © Владимир Васильев

Выставка пробудет в пространстве ратуши недолго — в ноябре она будет перенесена в пространство центра «Эрмитаж-Казань» в Казанском Кремле.