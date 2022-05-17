В Казани презентовали единую платформу татарстанских телерадиоканалов на ТВ и смартфонах

В татарстанской столице прошла презентация новой единой платформы TatTVR для вещания республиканских теле- и радиоканалов на базе современных систем SmartTV, iOS и Android. Это нововведение значительно упростит доступ к национальному медиаконтенту для пользователей современных «умных» телевизоров и смартфонов.

Как отметил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, современные тенденции потребления медиаконтента все больше уходят в сторону цифровых площадок – люди читают и смотрят новости через мобильные приложения на своих смартфонах, а для домашнего потребления контента все чаще используют современные телевизоры с функцией SmartTV.

В этих условиях очень важно, чтобы национальное теле- и радиовещание республики шло в ногу со временем, находя своих читателей, зрителей и слушателей в новом цифровом мире.

«На федеральном уровне принята мера, по которой существует 21-я кнопка для региональных каналов, у нас это ТНВ. Но в то же время, у нас работает множество других проектов, и нужно, чтобы они не затерялись и нашли путь к своему зрителю. Это касается телевидения, но мы также создали приложение для iOS и Android, чтобы доступ к этому контенту был и через мобильные телефоны», – пояснил Айдар Салимгараев.

По его словам, проделанная работа была непростой, но результат оправдывает затраченный труд – теперь доступ к республиканским теле- и радиоканалам в едином приложении будет открыт для пользователей как в самом Татарстане, так и далеко за его пределами.

По словам гендиректора телеканала ТНВ, председателя Союза журналистов РТ Ильшата Аминова, речь идет об унифицированных приложениях для платформы SmartTV на телевизорах и мобильных приложениях в операционных системах Android и iOS. Они повышают удобство как для потребителей медиаконтента, так и для телеканалов и радиостанций.

Благодаря переходу на новую платформу появится более точная и глубокая статистика посещаемости тех или иных каналов и радиостанций республики. Кроме того, в функционале платформы TatTVR «зашита» возможность монетизации – дополнительные рекламные доходы смогут быть направлены на развитие теле- и радиовещателей Татарстана.

«Мы проделали длинный путь, от замысла до его практической реализации прошло чуть больше года. Весь проект удалось реализовать благодаря поддержке Президента Татарстана. Мы объединили в нашем приложении доступ к телеканалам «ТНВ», «Эфир», «Татарстан-24», «Майдан», «Шаян-ТВ», радиостанциям «Болгар радиосы», «Китап», «Тэртип» и другим», – поделился подробностями Ильшат Аминов.

Он добавил, что в приложении TatTVR уже сейчас можно найти прямой эфир вещания данных телеканалов и радиостанций, посмотреть пропущенные выпуски любимых передач, увидеть программу вещания на предстоящие дни, прочитать дополнительную информацию, а также перейти на их сайты. При этом функционал приложения для телевизоров аналогичен мобильным приложениям, что позволит пользователям быстро и легко разобраться в многообразии функций.

В настоящее время, по словам Аминова, приложение TatTVR уже доступно для владельцев телевизоров LG. В ближайшее время ожидается, что оно появится также на телевизорах Samsung и телевизорах на базе системы AndroidTV (телевизоры Sony и различных китайских брендов).

«Список представленных в приложении телеканалов и радиостанций – не окончательный. Это открытая система, поэтому со временем число телеканалов и радиостанций там будет расти», – резюмировал Ильшат Аминов.

