В Казани презентовали двуязычную книгу о лекарственных травах Татарстана

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Презентация книги «Татарстанның яшел аптекасы» («Зеленая аптека Татарстана») состоялась сегодня в Казани. Издание выпущено Татарским книжным издательством при поддержке федерального гранта.

Книга представляет собой справочник лекарственных растений, произрастающих на территории республики. В ней описано 121 растение, приведены их русские и татарские названия, внешний вид, основные свойства – мочегонное, противовоспалительное и другие. Также указано, какие растения ядовиты. Составители намеренно отказались от включения рецептов: решение о применении трав должно приниматься после консультации с врачом.

Особенность издания – двуязычность. Тексты даны на татарском и русском языках с точным переводом. Как отметила заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова, это единственная на сегодняшний день книга о лекарственных травах Татарстана, выпущенная на двух языках.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«В процессе подготовки издания удалось собрать множество сведений о лекарственных растениях республики, причем некоторые из них были заново открыты для нас. Чтобы представить научное наследие региона, в книгу мы включили выдержки из труда „Целебные травы“ („Хавасе набатат“) известного ученого-энциклопедиста Каюма Насыри, который еще в XIX веке описал 192 вида местных растений», – заметила она.

Иллюстрации в книге выполнены в реалистичном стиле, что, по замыслу издателей, поможет читателям безошибочно находить растения в природе. Венера Шамсутдинова также пояснила, что отказ от рецептов связан с безопасностью: неправильное использование лекарственных растений без врачебного контроля может быть опасным для здоровья.

Она добавила, что федеральный грант, позволивший реализовать проект, свидетельствует о признании темы на государственном уровне и о том, что Татарстан отличается природным разнообразием.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В качестве спикеров на презентации выступила магистр народной медицины, обладатель звания «Лучший целитель России», член Российской ассоциации народной медицины Фирая Захарова и ее дочь – врач-фитотерапевт Оксана Добронравова. Общий стаж их семьи в области фитотерапии превышает 40 лет.

Оксана Добронравова рассказала, что интерес к травам у нее существует с детства – она часто болела, и родители с помощью фитотерапии восстановили ее здоровье. Позже она получила медицинское образование и специализацию по фитотерапии.

«Книга – это общедоступный источник, понятный людям без медицинской подготовки, и одновременно напоминание о том, что Татарстан находится в уникальной зоне пересечения степи и леса, где произрастает более 1600 видов трав. Среди них есть редкие, занесенные в Красную книгу, и опасные, например, борщевик Сосновского, – все они описаны в издании», – подчеркнула врач-фитотерапевт.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Фирая Захарова обратила внимание на практическую пользу книги для широкой аудитории. По ее мнению, издание дает начальные, но системные знания: как выглядит растение, как называется, для чего применяется:

«Травы можно использовать в разных формах – настои, отвары, порошки, мази, а также применять ароматерапию. Однако перед началом приема важно изучить свои аллергические реакции, имеющиеся диагнозы и учитывать возрастные особенности – схемы для детей, подростков и пожилых людей различаются», – акцентировала она.

Специалист также констатировала, что не стоит полагаться на одну «волшебную» траву, эффективнее комплексные сборы, но и их тоже нужно подбирать с осторожностью.

В ходе мероприятия посетители смогли задать вопросы экспертам, а также продегустировать травяные сборы из местных растений, приготовленные специально для презентации.

Книга «Зеленая аптека Татарстана» поступит в продажу в книжные магазины республики.