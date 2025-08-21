В Казани презентовали детский путеводитель по Татарстану и образовательную игру

В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» 20 августа состоялась презентация уникального детского иллюстрированного путеводителя «Привет, Татарстан!» и одноименной игры Urban Memo.

Издание подготовлено совместно Институтом развития городов Республики Татарстан и детским издательством А+А к десятилетию Программы развития общественных пространств Республики Татарстана.

Путеводитель представляет собой яркое путешествие по самобытной истории городов и природных территорий Татарстана. Он знакомит юных читателей и их родителей с культурным и природным наследием республики: от современной столицы Казани и ее научных объектов – дореволюционной обсерватории Энгельгардта и инновационного Иннополиса – до древних городов Болгар и Билярск, православного острова Свияжска и промышленных центров региона.

Особое внимание уделено природным достопримечательностям: набережной Казанки, озеру Кабан, Волжской тропе и месту слияния Камы с Волгой.

В презентации приняли участие издатель и сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский и куратор проекта Зиля Гарипова. Гарипова отметила, что выбор формата детской книги был продиктован желанием создать продукт для нового поколения, который одновременно становится поводом для совместного времяпрепровождения родителей и детей.

По ее словам, книга несет теплые эмоции и полностью соответствует миссии программы, которая 10 лет создает общественные пространства, развивающие новые сценарии досуга даже в небольших районах республики.

Кирилл Маевский рассказал, что создание книги было задумано как «карманное путешествие» по Татарстану, которое можно изучать в любом порядке, отражающее достижения десятилетней программы строительства общественных пространств. Он подчеркнул, что книга помогает подвести итоги работы Института развития городов и показать, как наполняются жизнью и смыслом города Татарстана.

Издание «Привет, Татарстан!» будет доступно в печатном и электронном вариантах. В ближайшее время его можно будет приобрести в Центре современной культуры «Смена». Дополнительная информация о продаже и распространении книги будет опубликована позже.