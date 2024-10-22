В Казани презентовали цикл фильмов о Китае глазами русских людей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В КФУ на церемонии запуска третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» презентовали цикл документальных фильмов «Моя китайская история», где показывают Поднебесную глазами русских людей. Одной из героинь стала Полина Сильчева.

«Я уже 13 лет провела в Китае и влюбилась в его красивые пейзажи и богатую культуру. Там я не только построила карьеру, но и нашла друзей и любовь. Я своими глазами видела стремительные изменения в стране и ощутила бурное развитие новой эпохи. В этом году на канале медиакорпорации Китая был снят мой рассказ. Горжусь тем, что могу поделиться своим видением с миром», - поделилась героиня фильма.

Она рассказала и об истории, которая ее особо тронула в Китае. В провинции Хайнань Полина Сильчева встретила 80-летнего местного жителя, который всю жизнь занимается изготовлением китайских фонарей, и каждый новый год поднимается в горы и собирает для этого бамбук, а также обучает молодых людей своему ремеслу.