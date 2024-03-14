В Казани презентовали автомобили Lada Vesta, которые будут разыграны на выборах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Презентация трех автомобилей Lada Vesta, которые будут разыграны на фотоконкурсе «Всей семьей на выборы!» с 15 по 17 марта среди жителей Татарстана, прошла сегодня в Казани.

«Для участия в конкурсе необходимо выложить фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка. И нужно, чтобы у одного из членов семьи был виден браслет, получить который можно проголосовав», – рассказал ведущий фотоконкурса Артур Кортес.

Он добавил, что после этого фотографию необходимо выложить в социальной сети, например «ВКонтакте», и поставить два хештега: #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Таким образом, человек автоматически становится участником конкурса.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом есть ряд дополнительных условий. Например, у участника должна быть татарстанская прописка, аккаунт – открытым, а в профиле стоять аватар. С полным перечнем условий можно ознакомится на странице сообщества «Татарстан Алга».

Следить за тем, кто станет победителем, можно будет во время прямых трансляций. В каждый из трех дней голосования будут разыгрывать по одному автомобилю. Трансляция розыгрышей пройдет 15 и 16 марта в сообществе «Татарстан Алга» в 21:00. А в заключительный день, 17 марта, прямой эфир состоится на телеканале ТНВ в 20:10.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации начнутся уже завтра и продлятся до 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец)