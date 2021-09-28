В Казани презентовали альманах о «Вечерней Казани» советского периода

Сегодня в Союзе журналистов Татарстана состоялась презентация альманаха «Газета „Вечерняя Казань“ изменила духовный облик города». Издание представляет собой сборник воспоминаний журналистов, которые работали в газете «Вечерняя Казань» при ее первом редакторе Андрее Гаврилове. Отдельная часть издания посвящена работникам пера, уже ушедшим из жизни.

На встрече присутствовали известные казанские журналисты: Елена Чернобровкина, Евгений Макаров, Алексей Солопов, Ильшат Ракипов, Олег Маковский и другие. Собравшиеся побеседовали о прошлом, а также обсудили установку мемориальной таблички на доме, где жил выдающийся редактор. Ожидается, что памятную плиту откроют к 80-летию со дня рождения Андрея Гаврилова, которое будет отмечаться в 2022 году.

«Эта мемориальная доска должна стать третьей, установленной в честь журналистов в Казани за последнее 20-летие», — пояснила председатель Совета ветеранов Союза журналистов РТ Ралия Фатхутдинова.

В 2002 году коллеги Гаврилова отпраздновали 60-летний юбилей редактора газеты «Вечерняя Казань» изданием книги воспоминаний «Он был редактором от Бога» — своеобразного словесного памятника одному из основателей современной школы казанской журналистики. А позже родилась идея рассказать и о тех, кто трудился в уникальной городской газете.

В альманахе собраны воспоминания 37 бывших «вечеркинцев»: 12 женщин и 25 мужчин. По утверждению авторов сборника, в 80-е у газеты было мужское лицо и мужской же подход к подаче материалов.

«Нас никто не заставлял любить свою профессию, — вспоминает бывший автомобильный журналист Алексей Солопов. — Но все самое интересное было там, в редакции. Мы чувствовали и знали, что делаем общее дело».

«Вечерняя Казань» объединила талантливых журналистов из казанских многотиражек и немногочисленных тогда республиканских газет. Гаврилов предоставил своим сотрудникам право писать на любые темы — за исключением тех, что были запрещены цензурой. В газете обсуждались животрепещущие городские проблемы, а ее центральным образом стал образ «маленького человека».

«Мне крайне повезло, что я работала с такими одаренными и самобытными людьми, — рассказывает журналист Любовь Агеева. — Мы вместе профессионально росли и развивались».

Бывшие «вечеркинцы» до сих пор видятся на праздники, организуют квартирники и посиделки в кафе. Во время этих встреч чаще всего звучат разговоры о политике и о роли прессы в обществе.

«Спасибо за то, что прошлись по моей судьбе, — обратилась к соратникам по перу журналист Людмила Колесникова. — Другого такого коллектива в моей жизни не было и уже, наверное, не будет».

Ежегодно 28 сентября — в годовщину смерти Андрея Гаврилова — «вечеркинцы» приезжают на его могилу на Арском кладбище. Журналисты приносят букеты и зажигают поминальные свечи.