В Казани презентация нового номера журнала «Идель» пройдет в Деревне Универсиады

В среду, 9 июня, в Казани состоится презентация июньского номера молодежного журнала «Идель». Она назначена на 15:00 и пройдет в арт-пространстве на территории Деревни Универсиады.

Студенческий совет Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма совместно с редакцией журнала проведет «IDЕЛЬ-party», посвящённое Году языков и народного единства в Татарстане.

В программе встречи: квиз «Идель» на знание татарского языка и культуры, географии и истории столицы Татарстана, современные и национальные танцы и песни. Перед собравшимися выступят лауреаты международных конкурсов, а также студенческие «звезды». Участников ждет угощение – татарский травяной чай и праздничные блюда национальной кухни.

Победителям и участникам конкурса редакция журнала «Идель» вручит памятные и денежные призы. На встрече можно будет получить последние номера журнала, в котором авторы-студенты поделились своим опытом проведения досуга и возможностями заработка на лето, рассказали о студенческом лидере академии спорта Алие Гариповой и об интересных локациях для фотосессий в Казани.

Журнал «IDЕЛЬ» – республиканское литературно-художественное, общественно-публицистическое издание. Выходит с июня 1989 года. Журнал ориентируется на широкий круг читателей, прежде всего на творческую молодежь. С первых номеров журнала были определены основные темы и направления: литература, культура, молодежь, время.