В Казани премьеру «Село Степанчиково» Достоевского сдобрила гоголевская суета

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский ТЮЗ представил первую в 2026 году премьеру – трагикомедию «Село Степанчиково и его обитатели» по одноименной повести Федора Достоевского.

Большой красивый спектакль от главного режиссера театра Радиона Букаева и драматурга Анастасии Чернятьевой – долгожданная классическая постановка, при том – по нехрестоматийному произведению русского классика с мировым именем. В ней играют 26 актеров – это почти вся труппа (полный состав – 34 человека), в том числе – 16-летний приглашенный артист из детской театральной студии Нариман Закиров. Так что спектакль не имеет дублирующих актерских составов.

Такую масштабную постановку театру удалось поставить, подчеркнем, буквально «на колесах»: с лета 2024 года Казанский ТЮЗ не имел постоянной площадки из-за ремонта своего здания на Островского, 10 и только с началом декабря прошлого года временно был размещен в здании на Горького, 13, откуда съехал Театр Тинчурина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но самая важная особенность постановки, ее любопытнейшая находка: Достоевского, с его тяжеловесностью, мрачностью, психологическим гнетом и порой безысходностью, показывают зрителям неожиданно иным. Светлым и обнадеживающим. Не ломая, переписывая или нивелируя замысел автора, а удачно «поженив» его повесть на сцене с комичной гоголевской суетой.

Внимательный и разборчивый зритель заметит в спектакле и отсылку к пушкинскому дяде, который «не в шутку занемог», и параллели с «Тартюфом» Мольера, и даже строки из «Марсельезы» (гимна Французской революции – прим. Т-и). И все это – на фоне лиричности и душевности русской глубинки середины XIX века. Фоновые микросценки среди крестьян (художник – Надежда Иванова, хореограф – Елена Музеева) и трогающая музыка (композитор – Альфит Фархадшин) завораживают не меньше, чем сюжетная линия.

Повестью, если коротко, Достоевский рассказывает о том, как обедневший дворянин (приживал) Фома Опискин, из снисхождения поселенный у генерала, подчиняет после его смерти почти всю его семью и даже целое село Степанчиково своему самодурству.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главную роль, Фому Фомича Опискина, в спектакле играет народный артист Татарстана Роман Ерыгин. Заслуженный артист Татарстана Алексей Зильбер – Егора Ростанева, владельца поместья Степанчиково, добрейшего человека, до последнего не поддающегося влиянию Опискина. В образе вдовы генерала, которая также преследует лишь свои корыстные интересы и полностью полагается в этом на Фому Фомича, зрители увидят заслуженную артистку Татарстана Радугу Мухтарову.

«Это мое нелюбимое произведение Достоевского. Я, честно говоря, так расстроилась, когда снова прочитала его. Если говорить про моего персонажа, это человек с большой короной на голове и она еще сотворила себе кумира из Фомы Фомича. По темпераменту мне генеральша очень подходит. Конечно, хочется сделать персонаж, который сначала жалеют, а потом ненавидят», – призналась актриса СМИ за несколько дней до премьеры.

Для Казанского ТЮЗа, летопись которого насчитывает 93 года, «Село Степанчиково и его обитатели» – всего лишь третий спектакль по произведению Достоевского. Предыдущими были «Бедные люди» 1984 года режиссера Юрия Благова и «Бал.Бесы» 2018 года Туфана Имамутдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возрастной ценз премьеры – 16+. Как пояснили «Татар-информу» в театре, это из-за сложности произведения и из-за того, насколько «взрослой» считается литература Достоевского.

«Ребенку не место в театральном зале. И тем не менее, у нас в зале восьмые классы будут сидеть, а у них в голове нет своего Достоевского. У них в голове ничего нет. А театр… театр – это 25+ независимо от материала, который идет», – твердо сказал Роман Ерыгин на встрече с журналистами.

Однако приправленная суетной гоголевской комичностью повесть не воспринимается трудной или давящей. А финал (еще одна несомненная находка спектакля) – буквально окрыляет: сын Илюша вдовца Ростанева с помощью своего друга, дворового мальчишки Фалалея, словно Икар, обретает большие белые крылья для себя – свободу полета от чар Опискина для всех жителей села.