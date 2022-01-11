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Общество
11 января 2022  11:17
Александр Хевронин

На улице Баумана в Казани прекратит свою работу ресторан Twin Peaks

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На главной пешеходной улице Казани – улице Баумана – 14 января закроется ресторан Twin Peaks. Информация об этом опубликована в Instagram-аккаунте заведения.

«Друзья, ресторан Твин Пикс закрывается. 14 января празднуем последний день рождения Твина. А уже 15 января будет новое место с новой кухней, новой формой официантов, новой концепцией», – сообщается на странице заведения в социальной сети.

Ресторан был открыт 27 октября 2014 года и на этой неделе прекратит свою работу сразу после празднования своего дня рождения. Однако уже на следующий день планируется открытие нового заведения со старой командой работников.

#рестораны
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