В Казани представят художественные работы номинантов премии имени Баки Урманче

Работы, вошедшие в шорт-лист республиканского конкурса на соискание премии Министерства культуры Татарстана имени Баки Урманче, представят вниманию публики в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств РТ. Торжественная церемония открытия выставки состоится 8 июня.

Премия имени выдающегося татарского художника существует почти четверть века и является одной из самых авторитетных в республике. Ее лауреатами становились такие известные художники и искусствоведы Татарстана, как Зуфар Гимаев, Надир Альмеев, Абрек Абзгильдин, Анатолий Егоров, Виктор Аршинов, Дина Ахметова и другие.

Как отметила искусствовед, главный научный сотрудник Музея ИЗО РТ и член жюри Дина Ахметова, номинации конкурса вот уже более двадцати лет остаются неизменными. Это живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, теория и история искусств, критика и искусствознание. Имена лауреатов в каждой из них станут известны к концу августа этого года.

«Безусловно, конкурс имеет свою историю и завоевал авторитет среди деятелей культуры. Тем не менее, на мой взгляд, он неизбежно начнет отвечать не только традиционным устоям, но и тенденциям современности. Было бы здорово, если бы он пополнился такими номинациями, как фотография и современное искусство. Тем самым он бы стал более привлекательным и для подрастающего поколения художников», — поделилась своим видением ситуации Дина Ахметова.

По ее мнению, такие изменения в современных реалиях отвечали бы и задачам премии, которая ориентирована на поддержку и стимулирование деятелей культуры в области современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства и искусствоведения, привлечение внимания широкой общественности к национальному искусству.

Лауреаты премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче получают денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Это правило действует для всех номинаций.

Познакомиться с работами художников, чьи имена вошли в шорт-лист премии этого года, жители и гости татарстанской столицы смогут до 21 июля.