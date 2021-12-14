В Казани представят восстановленную режиссерскую работу Геннадия Шпаликова

В казанском Культурном центре имени Ленина сегодня будет представлена восстановленная режиссерская работа Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь».

«Долгая счастливая жизнь» — первая и последняя режиссерская работа Геннадия Шпаликова — поэта и сценариста, автора сценариев картин «Я шагаю по Москве» и «Заставы Ильича».

«Искусство кино» совместно с Госфильмофондом и киностудией «Ленфильм» проводит серию специальных показов восстановленной версии фильма спустя 55 лет. Инициатором проведения мероприятия в Казани выступил Павел Москвин.

«Удивительно, как работает творческий нерв и общественный запрос. Уже пошел второй год, как я разрабатываю проект о Геннадии Федоровиче [Шпаликове], и при подготовке сам задумывался о поднятии проблемы реставрации единственной режиссерской работы данного автора. Ее просто не было в хорошем качестве. И вот благодаря усилию Госфильмофонда и Ленфильма мы получаем такой прекрасный подарок», — поделился Москвин.

Восстановленную версию легендарного кино казанскому зрителю представит сам Павел Москвин. После показа он подробнее расскажет об авторе и его фильме, а также упомянет о своем проекте.

Сюжет фильма таков: по дороге в сибирский городок на спектакль московских гастролеров в автобусе знакомятся двое. На протяжении одного вечера они несколько раз теряют друг друга и снова находят, чтобы утром снова решать вопрос, будет ли у них долгая счастливая жизнь.

Показ начнется в 19 часов.