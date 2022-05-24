В Казани представят том проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана» о головных уборах

В казанском Культурном центре А. С. Пушкина сегодня, в День славянской письменности и культуры, представят второй том историко-этнографического проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана» — «Головные уборы и украшения». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В каталог включены девичьи и женские головные уборы и украшения, являющиеся частью русского народного костюма. Большинство предметов относится к праздничному костюму, такие головные уборы и украшения обычно передавались от одного поколения к другому. Информация об основной части артефактов будет опубликована впервые.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Проект реализуется по инициативе Русского национально-культурного объединения РТ во взаимодействии с Министерством культуры республики и при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Всего в рамках проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана» предполагается издать пять томов, в которых будет содержаться информация о традиционной одежде и головных уборах, украшениях, предметах быта, декоративно-прикладном и художественном искусстве русского народа. Первый том, «Сарафанные комплексы», был презентован в сентябре 2021 года.