В Казани представят спектакль «Следующим был 1941…» ко Дню защитника Отечества

Фото: Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан

Показ спектакля «Следующим был 1941…», организованный Комитетом семей воинов Отечества Республики Татарстан в преддверии Дня защитника Отечества, состоится 20 и 21 февраля в 18:00 в Доме Актера им. Марселя Салимжанова (Казань, ул. Щапова, 37).

Постановка рассказывает о судьбах двух героинь, чьи истории основаны на реальных событиях и воспоминаниях людей, переживших годы Великой Отечественной войны. Через личные переживания, тревоги и нравственный выбор героев раскрываются темы любви к Родине, верности, мужества и силы человеческого духа.

Спектакль создан активистами регионального отделения Комитета и стал частью работы по сохранению исторической памяти и развитию патриотического воспитания молодежи.

В рамках мероприятия будет представлена фотовыставка КСВО Республики Татарстан «Семья героя», посвященная семьям участников специальной военной операции. Экспозиция через портреты и личные истории демонстрирует преемственность поколений и значение семейной поддержки.

Ранее спектакль получил профессиональную оценку представителей театрального сообщества Казани. В частности, эксперты Театра юного зрителя отметили глубокое эмоциональное погружение исполнителей и важность распространения подобных постановок в школьных театрах республики.

Заместитель председателя Отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации по Республике Татарстан Эльмира Фатхуллина подчеркнула, что постановка стала примером тонкой и бережной работы с темой исторической памяти, а также может рассматриваться как форма арт-терапии, способствующая объединению людей и осмыслению сложных событий через искусство.

Организаторы приглашают к посещению школьные коллективы, студентов, представителей общественных организаций и всех жителей республики.

Возрастная категория – 12+. Для посещения требуется предварительная регистрация.