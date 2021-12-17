В Казани представят режиссерский дебют Александра Петрова

Кинотеатр «Мир» присоединятся к всероссийской акции «День короткометражного кино-2021». Зрителям будут представлены три ленты: «Ку-Ку» от семейного режиссерского дуэта Анны Озар и Павла Емелина, «Уличное освещение» режиссера и сценариста Владислава Иконникова, а также режиссерский дебют актера кино и театра Александра Петрова «Ангел».

«Мы представим подборку фильмов, которую предложил нам Молодежный центр Союза кинематографистов России. Однако мы решили расширить эту историю, и в рамках акции наши молодые кинематографисты также смогут показать свои короткометражные фильмы», — рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

По словам Айтугановой, свои короткометражки представят на суд публике студенты и выпускники режиссерских факультетов казанских вузов.

«Но не только профильные специалисты снимают фильмы. К примеру, воспитанники Российского исламского института делают достойные работы. Их мы также хотели бы показать нашим зрителям», — отметила Айтуганова.

Кинолента «Ку-Ку» за 24 минуты покажет историю подростка Жоры, который живет с бабушкой и только иногда видит родителей. Жора — аутист, а его родители — занятые люди. Фильм покажет, помешают ли эти проблемы сохранить семью.

«Уличное освещение» — еще одна остросоциальная короткометражка. За 25 минут зрители погрузятся в мир Митрофана — взрослого человека с синдромом Дауна, который живет один в родительской квартире. Для соседей он супергерой, управляющий светом во всем городе. Митрофан работает в диспетчерской, где ежедневно включает и выключает уличный свет. Но однажды привычный мир разрушится. Лента позволит понять, сможет ли он заново обрести смысл жизни.

«Ангел» (18+) — 15-минутная история с самим Александром Петровым в главной роли. Согласно сюжету, никому неизвестный актер Леха работает аниматором и не видит шансов добиться успеха. Он не понимает, чем хуже известного актера, снявшегося во многих нашумевших фильмах. Однажды герой заметит на крыше дома девушку и предостережет ее от прыжка, не подозревая, что этот поступок изменит его жизнь.

Акция проводится при поддержке Фонда президентских грантов по всей России и за рубежом, делая работы молодых кинематографистов доступными для российских и иностранных граждан.

Показы в Казани запланированы на 21 декабря. Они начнутся в 18.00.