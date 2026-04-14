В Казани представят поддержанные Президентским фондом природы экологические инициативы

В Казани 19 апреля 2026 года на площадке Национальной библиотеки РТ в рамках фестиваля «Золотая черепаха» состоится сессия «В ответе за будущее: миссия защитников природы». На ней будет представлен опыт реализации природоохранных инициатив, получивших президентский грант, сообщает пресс-служба Президентского фонда природы.

В ходе мероприятия руководители проектов расскажут о достигнутых результатах, планах развития и возможностях участия жителей республики в экологических инициативах. Гостям также представят лучшие практики природоохранной деятельности и обсудят вопросы экологического просвещения и вовлечения населения в защиту окружающей среды.

Отдельное внимание будет уделено проектам, реализуемым в Татарстане. В их числе – «Заповедный Татарстан», направленный на вовлечение школьников и студентов в природоохранную деятельность и знакомство с особо охраняемыми природными территориями.

Проект «На пленэре с И.И. Шишкиным» реализуется на территории национального парка «Нижняя Кама» и предполагает установку интерактивных стендов в местах, изображенных художником, а также проведение пленэров и экскурсий для учащихся художественных школ.

Инициатива «Хранители Голубых озер» объединяет волонтеров и местных жителей для сохранения одной из ключевых природных территорий республики. Участники проходят обучение и участвуют в природоохранных и просветительских мероприятиях.

Проект «Бело-Безводное не останется без воды!» предусматривает гидрологические исследования реки Сумки и системы озера Бело-Безводное для оценки состояния водного объекта и разработки мер по его восстановлению.

Также будут представлены проекты «Гудсерфинг. Академия» и «Заповедная команда Байкальского ожерелья», направленные на развитие компетенций сотрудников особо охраняемых природных территорий и работу с волонтерами.

Президентский фонд природы поддержал шесть природоохранных проектов из Татарстана. Общий объем грантов составил 32,3 млн рублей.

Модератором сессии выступит Екатерина Емец, член правления и программный директор Президентского фонда природы. В числе спикеров заявлены представители национальных парков, экологических организаций и фондов, а также эксперты в сфере развития природных территорий.