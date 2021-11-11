В Казани представят особенности свадеб сибирских татар

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан представит большой сольный концерт «Наследие. Золотой фонд» на сцене театра имени Камала. Мероприятие состоится 15 ноября.

Изюминкой концерта станет музыкально-хореографический спектакль «Туй» («Свадьба»), основанный на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар конца XIX — начала ХХ века.

«Мы покажем уже полюбившийся татарстанцам спектакль по их многочисленным просьбам. Постановка была создана с учетом особенностей казанских и сибирских татар. Зритель сможет услышать и увидеть обрядовые песни и танцы, окунуться в историю», — рассказал на пресс-конференции ИА «Татар-информ» художественный руководитель ансамбля Айрат Хаметов.

Для этой программы было сшито около 300 красочных костюмов по историческим материалам. Для оркестра были закуплены этнические инструменты, чтобы как можно ярче отразить особенности ушедшей эпохи.

По словам Айрата Хаметова, спектакль «Туй» был с успехом встречен не только в Татарстане, но и во многих регионах России во время гастрольных туров татарстанского ансамбля.

В этот вечер будут представлены жемчужины из коллекции ансамбля — номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни: «Пять пар», «Гармонь» и другие, и новый вокально-хореографический номер «Мы — татары». Публика оценит народные татарские мелодии и песни, а музыкальную часть дополнят татарские танцы.

«К концерту воспитанники нашей вокально-хореографической студии готовят творческие номера. Дети готовятся с полной отдачей сил: и день, и ночь поют уже не только они, но даже стены и двери студии», — смеется Айрат Хаметов.

Госансамбль песни и танца РТ занимается и просветительской деятельностью. К началу декабря этого года ими будет сделана и опубликована запись с мастер-классом, раскрывающим секреты этнографических танцев татар. Запись будет сохранена на компакт-дисках, а также опубликована в социальных сетях ансамбля.

Наступающий год обещает быть еще более активным для коллектива: в 2022 году ансамбль отпразднует свой 85-летний юбилей. В связи с такой датой, ансамбль готовит новую красочную программу.

«Нам бы хотелось сделать нашей целевой аудиторией молодежь. Поэтому в новой программе будут использованы новые формы и технические решения, которые будут интересны и молодому поколению зрителей. Для нас важно показать им обычаи и традиции татарского народа, чтобы они передали эти знания последующим поколениям», — признался Хаметов.