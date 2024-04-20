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Новости Татарстана и Казани
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В Казани представят оперу о драматичной любви писателя Кави Наджми
На сцене казанского ГБКЗ имени Сайдашева состоится показ оперы «Кави-Сарвар». Ее сюжет посвящен драматичной жизни и любви писателя Кави Наджми и его супруги — переводчицы Сарвар Адгамовой.
Показ запланирован на 27 и 28 апреля, спектакль пройдет на русском и татарском языках. Постановка сопровождается русскими субтитрами.
Композитором постановки является Миляша Хайруллина, автор либретто — Айдар Ахмадиев. Опера поставлена Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского, Государственным камерным хором РТ под руководством Миляуши Таминдаровой. На сцене выступят заслуженные и народные артисты республики.
Дирижер-постановщик — представитель Большого театра Айрат Кашаев, режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РТ Ильгиз Зайниев.
Фото и видео: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан
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