В Казани представят оперу о драматичной любви писателя Кави Наджми

На сцене казанского ГБКЗ имени Сайдашева состоится показ оперы «Кави-Сарвар». Ее сюжет посвящен драматичной жизни и любви писателя Кави Наджми и его супруги — переводчицы Сарвар Адгамовой.

Показ запланирован на 27 и 28 апреля, спектакль пройдет на русском и татарском языках. Постановка сопровождается русскими субтитрами.

Композитором постановки является Миляша Хайруллина, автор либретто — Айдар Ахмадиев. Опера поставлена Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского, Государственным камерным хором РТ под руководством Миляуши Таминдаровой. На сцене выступят заслуженные и народные артисты республики.

Дирижер-постановщик — представитель Большого театра Айрат Кашаев, режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РТ Ильгиз Зайниев.

Фото и видео: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан