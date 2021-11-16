В Казани представят образцы «вечнозеленой» классики джаза

В стенах арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» соберутся известные джазмены и начинающие музыканты, радеющие за идею продвижения джаза в массы. Под руководством Марата Николаева Камерный оркестр джазовой музыки Kazan Сity исполнит для слушателей произведения, вошедшие в золотой фонд классики джаза.

«Программой концерта „Мы из джаза” мы бы хотели отдать дань уважения Олегу Лундстрему — основоположнику джазовой музыки в Татарстане. В этот вечер прозвучит „вечнозеленая” классика. Своим исполнением мы представим более раннюю джазовую форму музицирования, которая возникла в США в начале XX века», — рассказал Марат Николаев.

В качестве солистов-вокалистов выступят артисты, лауреаты и призеры всероссийских и международных конкурсов, победители Республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» Лиана Зайнуллина и Рамиль Айметдинов.

Концерт состоится сегодня. Его начало запланировано на 19.00.