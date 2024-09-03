В Казани представят личные печати Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани

В Казани, в музее Каюма Насыри, 5 сентября откроется выставка личных печатей татарского ученого и просветителя, а также богослова, просветителя Шигабутдина Марджани, сообщает «Миллиард.Татар».

Помимо тугр (персональные знаки, выполненные на основе татарской классической каллиграфии), также будут экспонированы и тамги казанских ханов (проект «QR-код по-татарски: тамги татарских ханов»). Обе экспозиции будут представлены совместно.

Тугры выполнены выдающимся каллиграфом Рамилем Насыбулловым. Он расскажет о своей работе, а после проведет мастер-класс для всех желающих.

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри.