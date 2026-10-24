В Казани представят книгу об истории Казанского ханства и Московской Руси

«Миллиард.Татар» совместно с Татарским книжным издательством организует встречу книжного клуба, на которой кандидат исторических наук Анвар Аксенов представит книгу «Казанское ханство и Московская Русь». Мероприятие состоится 27 октября в Казани.

Встреча пройдет в отеле «Ногай» на улице Профсоюзной, начало – в 18:00.

В книге на основе летописей, записок дипломатов и свидетельств авторов рассматриваются отношения Казанского ханства и Московской Руси, а также то, как события трактовались современниками и потомками.

Отдельное внимание уделено взятию Казани в 1552 году, Черемисским войнам, военным походам XV–XVI веков, конфессиональной политике и дипломатии.