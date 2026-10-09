В Казани представят картины Ильдуса Муртазина о Сабантуе и истории татар

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Ильдуса Муртазина откроется 9 октября в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ. В экспозицию войдут работы, в которых художник соединяет национальные традиции с современным искусством и обращается к истории татарского народа.

В открытии также примет участие директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Дамир Натфуллин.

На выставке представят живописные полотна, раскрывающие разные стороны творчества Муртазина. Среди них – работы из серии «Сабантуй», передающие атмосферу народного праздника, и картины на исторические темы. Центральное место в экспозиции займет полотно «Добро пожаловать на Сабантуй!» 2019 года.

Отдельный раздел посвятят историческим персонажам – батырам, правителям и выдающимся деятелям прошлого. Посетители увидят работы с образами Улуг Мухаммеда, Сююмбике и Кул Гали. Эти картины отличаются вниманием к деталям, выразительной пластикой и продуманной символикой цвета.

В экспозицию также войдут картины-притчи «Добрые вести» и «Для будущих поколений». В них художник размышляет о человеческих отношениях и преемственности поколений.

В творчестве Муртазина реалистичная фигуративная живопись сочетается с декоративной условностью. В его колористических решениях отражен национальный колорит, а также прослеживаются традиции восточного искусства и европейского постимпрессионизма.

Ильдус Муртазин состоит в Союзе художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, Творческом союзе художников России и Союзе художников Татарстана. В 2022 году он получил звание «Художник года» в Нижнекамске. Художник также награжден медалью «За доблестный труд» и памятным знаком «100 лет ТАССР». Его работы хранятся в ведущих музеях Татарстана.