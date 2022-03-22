В Казани представят фильм — итальянскую ретро-премьеру с участием Рудольфа Нуреева

Фото: © Владимир Васильев

В городах России проходит Международный культурный проект «Нуреевские сезоны». В Казани форум пройдет с 23 по 27 марта. Проект посвящен самому известному отечественному артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву.

«Имя Рудольфа Нуреева с Казанью связано не только с происхождением его матери, родившейся в Татарстане, но и с его сотрудничеством в последние годы жизни с Татарским государственным академическим театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Нуреев выступил здесь в качестве дирижера в 1992 году. И несмотря на то, что Нуреев не был профессиональным музыкантом, спектакль тогда прозвучал гениально. Рудольф кожей чувствовал темп, который очень важен для артистов балета, чтобы продемонстрировать максимум своих возможностей на сцене. Публика невероятно тепло приняла его», – поделился воспоминаниями художественный руководитель балетной труппы Татарского академического театра оперы и балета, заслуженный артист РФ Владимир Яковлев.

В преддверии 85-летия артиста, предстоящего в 2023 году, проект впервые шагнул в регионы России, где представляет коллекцию художественных и документальных фильмов о Нурееве. Среди них – «Рудольф Нуреев: Танец к свободе» автора и режиссера Ричарда Керсона Смита, «Визит» автор сценария и режиссера-постановщика Булата Юсупова, «Рудольф Нуриев – как он есть» режиссера Николая Боронина и другие. Всего будет представлено две художественные и пять документальных кинолент. С подробной программой проекта можно ознакомиться на сайте форума.

«Мы мечтаем о продолжении проекта и о новой программе „Нуреевских сезонов“. Я надеюсь, что нам удастся и в будущем году провести его по нескольким городам России, и в планах охватить дальнее зарубежье — Италию и Венгрию. Я убеждена, что не должно существовать никаких границ ни для людей, ни тем более для искусства», — поделилась мнением руководитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева.

Центральным событием киномарафона станет итальянский ретро-фильм «Венеция, Карнавал, Любовь» 1982-го года, в котором Нуреев сыграл свою последнюю роль в кино. Ранее в России фильм представлен не был.

Кинопоказ пройдет в день открытия ретро-премьеры в стенах кинотеатра «Мир». Церемония открытия форума в Казани придется на представление выставки с неизвестными ранее фотографиями Нуреева фотохудожника Грациано Аричи (Франция) также в стенах кинотеатра. В работах запечатлен процесс съемок последнего в жизни Рудольфа Нуреева фильма.

В рамках бесплатных кинопоказов зритель сможет пообщаться с некогда причастными к жизни великого танцовщика людьми. Главной гостьей проекта стала подруга Рудольфа Нуреева – греко-итальянский скульптор, дизайнер ювелирных украшений Лиза Сотилис.

«Мне приятно находиться в России, и я буду рада поделиться со своим опытом общения с Рудиком. Его любовь к России нельзя передать словами. Здесь его исторические корни, и для меня большая честь к ним прикоснуться. Я хочу поблагодарить русский народ за его близость к моему греческому сердцу. Рудольф Нуреев – это свет, который пролился и коснулся нашей грешной земли. То, что мы имели счастье прикоснуться к этому таланту, – настоящая магия», – поделилась Лиза Сотилис.

В рамках проведения фестиваля, 23 марта в 17.00 у памятника Рудольфа Нуреева будет проведена торжественная церемония возложения цветов.

Так же все желающие могут принять участие в конкурсе, который был объявлен в рамках «Нуреевских сезонов» и проходит до 27 марта в соцсети TikTok – конкурсе TikTok-Балет. Его участники присылают видеоролики, в которых молодежным языком рассказывают о своем понимании искусства балета и творчества Нуреева. Победителей обоих конкурсов ждут оригинальные призы.