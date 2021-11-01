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Культура
1 ноября 2021  14:00

Казанцы смогут узнать об истории рукоделия и лоскутного шитья народов Евразии

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Сегодня в Национальном музее РТ состоится открытие выставки «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии». Экспонаты будут представлены из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург).

Казанцам расскажут об отличительных особенностях костюмов народов Евразии, предметов интерьера, деталей упряжи, игрушек и многого другого. Этнический и географический диапазон предметов уникален – от Центральной России до Дальнего Востока, от Русского Севера до Средней Азии и Кавказа. Здесь будет представлено более 120 экспонатов из крупнейшей в стране коллекции лоскутных изделий народов России и сопредельных стран.

В основе изделий – оригинальные конструкции из кусочков ткани. Через экспонаты посетители смогут проследить, как развивалось рукоделие с начала XIX века у разных народов континента.

Помимо этого, все желающие смогут узнать о традициях лоскутного шитья у народов Евразии, мастера проведут для них занятия, воркшопы и презентацию созданного музеем альбома «Лоскутное шитье: история и традиции».

В Национальном музее Республики Татарстан выставка будет доступна до 17 ноября. Затем экспозиция отправится в Уфу.

Выставочный проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

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