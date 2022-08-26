В Казани представители региональных женских сообществ обсудили объединение на площадке ЕР

В Госсовете Татарстана прошел форум региональных женских сообществ. Участники встречи поделились своим опытом и обсудили вопросы поддержки женщин и детей ЛНР и ДНР. Также на встрече был рассмотрен вопрос объединения региональных женских сообществ в рамках комитета партии «Единая Россия» по поддержке женских инициатив.

Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова отметила, что форум должен объединить лучшие практики регионов и создать реестр самых эффективных примеров распространения их в других субъектах РФ. В июле «Единая Россия» создала женский комитет на площадке партии для реализации проектов по поддержке женских инициатив.

«Комитет объединил женщин-лидеров общественных движений, некоммерческих организаций, предпринимателей и депутатов разных уровней, к нам также присоединились коллеги из ЛНР и ДНР, — отметила Дарья Лантратова. — С вашей помощью мы сможем собрать воедино лучшие примеры для дальнейшей реализации. Татарстан в этом плане показывает успешные примеры по разработке предложений и законодательных инициатив, которые в последующем выносятся на федеральный уровень».

Руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева предложила использовать модель работы объединения во всех регионах страны. Депутат Госдумы Татьяна Ларионова рассказала о социальной защите и поддержке вынужденных переселенцев, семей с детьми. Дети отдыхают в оздоровительных учреждениях — здесь им оказывается психолого-педагогическая помощь. Также оперативно решаются вопросы социальной защиты населения, медобслуживания и трудоустройства.

Председатель общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак выразила слова благодарности, отметив, что благодаря России у них есть надежда на мирную жизнь и поддержку.

«Наши переселенцы, которые пребывают сегодня в Татарстане, буквально влюбились в вашу республику, а ведь многие наши жители даже никогда не выезжали за пределы своего региона», — сказала Приймак.

Участники форума определили приоритетные направления в работе региональных женских объединений, а также название объединения и концепцию позиционирования объединения женщин ВПП «Единая Россия».