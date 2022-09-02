В Казани представители креативных индустрий сразятся в мини-футбол в обновленном дворе

На обновленной казанской дворовой территории завтра, 3 сентября, состоится турнир по мини-футболу «Коробка». Речь идет о дворе домов №9, 11 и 13 по улице Журналистов, сообщают организаторы события.

Этот двор является одним из четырех «зеленых» дворов района, которые были благоустроены по программе «Наш двор», которая реализуется в Татарстане по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. Здесь появилось поле для мини-футбола с искусственным покрытием, а рядом разместили воркаут-зону и детскую площадку. Благодаря этому на турнир можно прийти вместе с маленькими детьми.

В состязаниях примут участие 12 команд, из которых десять представляют креативные индустрии республики Татарстан, а еще две — сборные команды жителей Казани. Они были отобраны рандомно из числа заявок, полученных организаторами в этом году.

Соревноваться друг с другом будут винный бар «Истина», промогруппа «Динамика», сборная городов — ТСП, музыкальное пространство Studio 401, экстрим-парк «УРАМ», сборная редакции Enter и коммуникационного агентства K9, кафе VIET NAM x ELEMENTS clothes, Институт развития городов РТ, ресторанный холдинг ReLab Family, ресторан «Приют холостяка», компания «Промтех-Казань» и сборная «Соль энд Френдс»

Команды будут бороться за звание победителей и призеров турнира «Коробка» по правилам мини-футбола, за их соблюдением проследят профессиональные судьи. В день турнира во дворе выступят казанские диджеи Sergeev, Akyel и Reenat. Рядом установят стол для кикера (настольного футбола) и обустроят чил-зону для болельщиков. На протяжении всего турнира будет работать фудкорт со стрифтудом и неаполитанской пиццей. Начнется мероприятие в 12 часов, а завершится — в 20.