В Казани представители КПРФ отпраздновали столетие со дня образования СССР

Сегодня в казанском Доме Дружбы народов состоялось торжественное заседание ветеранов и партийных организаций. Мероприятие посвящённо к сто летию со дня образования СССР.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сначала с поздравительной речью выступил первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

«В этот знаменательный день мы будем говорить о нашем большом пути и достижениях. О том, какие задачи мы выполнили и какие нам предстоит осуществлять. Историю можно переписать, но переделать ее нельзя. Славная история СССР дает нам надежду, что Россия всегда будет торжествовать. Мы — вся сила нашего Отечества. Заслуга СССР — восстановление границ царской России (в состав Советского Союза не входили Польша, Финляндия и ряд территорий, принадлежавших Российской империи — прим. Т-и)», — постарался связать свое понимание исторических процессов и современный контекст оратор.

«Советский Союз создал государство, существовавшее на равноправной основе <…>. Мы вышли на первое место по развитию индустрии. И я призываю все молодое поколение, которое сегодня празднует с нами великий праздник — знать свою историю и понимать понятия патриотизма, мужества и героизма», — продолжил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Членов КПРФ, которые, по мнению партийцев, внесли большой вклад в возрождение и развитии ее идей, наградили памятными медалями. Кроме того, состоялось вручение партбилетов четырем татарстанцам: трем студентам Казанского федерального университета и индивидуальному предпринимателю. «Вместе мы единое целое. А вы — наше будущее», — обратился к ним Миргалимов.

Секретарь региональной структуры КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Фадбир Сафин в свою очередь заявил, что именно благодаря созданию СССР в 1922 году «запустился серьезный прорыв» в промышленности и других отраслях. К тому же, по его мнению, страна заслужила уважение и признание ее мощной державой со стороны других государств.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Многие из вас родились и трудились на благо Советского Союза. Благодаря вашему самоотверженному труду и стойкости мы имеем такой мир. Сегодня наша страна опирается на тот потенциал и те предприятия, которые были созданы во времена СССР. Все мы наследники великой державы и этим гордимся», — поделился Сафин своим пониманием значения советского наследия.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Партийным организациям КПРФ из муниципалитетов Татарстана были вручены благодарственные письма за оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и поддержку участвующих в специальной военной операции на Украине.

За восемь лет конфликта в Донбассе КПРФ в Татарстане отправила туда 107 грузовых автомобилей с медикаментами и продуктами питания, заметил Миргалимов.

«Благодаря рядовым коммунистам мы отправляем помощь нашим солдатам и гражданам. Буквально недавно из Нижнекамска была отправлена фура со строительными материалами», — привел пример он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Помимо прочего, Национальный музей РТ в честь юбилея СССР подготовил памятную выставку, где собраны плакаты, статьи из газет тех времен, а также памятные значки и дипломы. После заседания и вручения наград вниманию публики была представлена концертная программа с выступлениями детских вокальных ансамблей и других артистов.