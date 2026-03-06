В Казани представители «ЕР» поздравили с наступающим 8 Марта старейшего члена партии
В преддверии Международного женского дня секретарь первичного районного отделения «Единой России» Московского района столицы Татарстана Олег Калимов поздравил с наступающим 8 Марта ветерана труда, педагога и старейшего члена партии Светлану Гумерскую. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».
Партийный активист передал общественнице слова признательности и поздравительный адрес. Гумерская много лет преподавала русский и татарский языки в казанских школах №102 и 122.
Кроме того, она более десяти лет занимала должность секретаря Казанского городского совета ветеранов, уделяя особое внимание вопросам социальной защиты пожилых людей. И сейчас Гумерская продолжает работать в совете ветеранов, занимая пост заместителя председателя комиссии по социально-бытовой защите. Помимо прочего, она страстная болельщица футбольного клуба «Рубин».
«Я вступила в „Единую Россию“ в 2002 году, почти с момента основания партии, и являюсь членом Бакалейного первичного отделения Московского района. Всю жизнь стремлюсь быть полезной людям и участвовать в партийной жизни. Ежегодно в нашем отделении проходят шахматные турниры среди ветеранов партии, где я выступаю в роли судьи», – рассказала Светлана Гумерская.
Олег Калимов вручил товарищу по партии памятный подарок и пожелал здоровья и успехов в партийной деятельности.