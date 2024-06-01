Юные экскурсоводы и сказка о большой белуге: в Нацмузее прошел детский праздник

В Национальном музее Татарстана состоялся праздник для детей. Для ребят подготовили мастер-классы, необычные экскурсии, концерт и другие активности.

Мероприятие началось с презентации сказки «Белуга по имени Хлебушек». Текст специально для Нацмузея РТ написал доктор философских наук, журналист и сценарист Айрат Бик-Булатов.

Автор рассказал, что написал уже семь книг, в том числе две сказки. Все они связаны с экспонатами зоологической коллекции Национального музея. Новое произведение, по признанию Айрата Бик-Булатова, стало самым долгожданным из серии.

«Эта книга самая национальная. Во-первых, там рассказывается о большущей рыбе белуге, которая стала одним из экспонатов – символов нашего главного музея, а, во-вторых, там присутствует Салих Сайдашев, великий наш татарский композитор. О белуге, кроме сказочной истории, дети узнают из книжки самые настоящие факты», – рассказал он.

В День защиты детей для ребят, посетивших мероприятие, подготовили мастер-классы, экскурсии, которые провели юные экскурсоводы, и концерт «Счастливое детство». Ребята, одетые в костюмы разных эпох, рассказали сверстникам о событиях разных исторических эпох. Так, к примеру, Самир Фаттахов в образе булгара поведал им о Волжской Булгарии, Хазарском каганате, Багдадском халифате и истории происхождения татар, а Милана Редина в образе Екатерины II поделилась историей о карете императрицы. «Со мной часто фотографировались, задавали большое количество вопросов и я подняла настроение своим образом», – поделилась юная участница проекта.

Еще один экскурсовод, Алия Наилова, представила ребятам украшения девушек-татарок: хасите (перевязь), яка-чылбыры (татарское ожерелье), коранницы, серьги, чулпы (накосники).

Затем в торжественной обстановке прошло награждение участников программы «Музей – территория новых возможностей».

«Музей стал территорией новых возможностей. Уже три года здесь сами дети проводят экскурсию. Отрадно, что среди нас растет поколение экскурсоводов, музейщиков», — поделилась после церемонии генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Она отметила, что проект реализуется уже три года.

Автор текста и фото – Лиана Юсупова