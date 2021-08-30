В Казани представили семь новых муралов около бульвара «Белые цветы»

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани завершился фестиваль «Культурный код». По его итогам на домах рядом с бульваром «Белые цветы» художники из четырех стран нарисовали семь муралов.

«Культурный код — яркий пример создания условий для самореализации молодежи в разных областях. Сегодня мы открываем семь муралов, а это значит, что каждый из них создан независимыми уличными художниками, которые проявили свою уникальность в прочтении нашего города и получили возможность творить на знаковых улицах и объектах», — отметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Два мурала оказались посвящены роману Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». На одном из них изображен молодой мужчина, несущий корзину цветов своей любимой. Второй был создан художником из Испании русского происхождения Вячеславом Гуниным. На нем красуется героиня произведения Гульшагида Сафина. Граффити посвящено врачам. Особенным символом на нем стал цветок подснежника, фигурирующий в книге.

В фестивале поучаствовал художник из Татарстана Рустам Qbic, который продолжил цикл своих работ с персонажем Рубиком.

«Моя работа в преодолении любых жизненных трудностей, задач. Каждый из нас с ними сталкивается, особенно в зрелом возрасте. Главное — встречать их с позитивом и легкостью. Как с игрушкой Рубика: собери его, отложи и принимайся за новый. Другими словами, Рубик символизирует личный жизненный опыт и мировоззрение, приобретаемые с годами», — пояснил художник.

Братья Жельо и Георгий Димитровы из Болгарии изобразили на мурале два небесных светила. По их словам, на эту идею их вдохновили культура и достопримечательности Казани.

Художники из США под псевдонимом Pilot&Hef посвятили свою работу истории зарождения искусства граффити в мире и изобразили мальчика с баллончиком краски в руке.

«Когда-то мальчишками мы взяли аэрозольную краску в руки и пошли рисовать на стенах Нью-Йорка. Мы хотели, чтобы нас заметили, хотели заявить о себе и самовыразиться как художники. Тогда мы не знали, что очень скоро это станет частью современной культуры и одним из самых популярных видов в современном искусстве. Сегодня мы уже взрослые состоявшиеся художники, которые путешествуют по миру. Сегодня мы создаем работу в Казани и все так же, как и раньше, заявляем о себе через художественное самовыражение», — рассказали представители США.

Всего в рамках фестиваля «Культурный код» по всей стране будет создано около 60 муралов до конца года.

Основная цель — создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.