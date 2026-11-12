В Казани представили сборник фронтовой лирики «ПоэZия русской зимы»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке сегодня прошла презентация второго сборника фронтовой лирики «ПоэZия русской зимы». В новый сборник вошли стихи 27 современных авторов, написанные уже во время специальной военной операции. Автором предисловия к книге выступил известный писатель Захар Прилепин.

Модератором встречи выступила журналист и главный продюсер поэтического проекта телеканала RT Яна Довгаленко.

Она напомнила, что идея создания поэтических антологий принадлежит главному редактору RT Маргарите Симоньян. Первый том «ПоэZия русского лета» вышел осенью 2022 года, а в 2024 году был издан второй сборник, объединивший произведения 27 современных авторов.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова подчеркнула, что разговор со студентами и учащимися на серьезные темы на языке поэзии особенно важен.

«Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет не просто презентацией сборника, а разговором по душам. Силой поэзии мы сможем донести эти события до молодого поколения. Мы со своей стороны как Министерство культуры поможем реализовать любую вашу инициативу», – отметила Адгамова.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Затем книги были торжественно переданы в дар фондам Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Поэт из Москвы Игорь Караулов в своей речи обратил внимание на невероятный интерес к живому слову.

«Мы, поэты, увидели героев, наконец встали перед лицом великого человеческого подвига. Стихи, которые здесь собраны – это самые дорого обошедшиеся стихи в новейшей истории России», – отметил он.

Он также рассказал историю о том, как в Йошкар-Оле местные литераторы собрали любительские стихи матерей и жен на марийском языке. Сборник передали на передовую, и позже бойцы признавались, что книжка буквально спасла им жизнь.

О многонациональном единстве говорила поэтесса и преподаватель из Дагестана Динара Керимова. Вспоминая уроки истории от Великой Отечественной войны до современности, она подчеркнула, что в одном окопе всегда плечом к плечу стояли люди разных народов и религий.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Она напомнила о словах Магомеда Абдулманапова. На вопрос боевиков: «Магомед, ну ты же не русский, ты дагестанец, зачем они тебе?» он ответил: «Вообще-то все мы братья, и мать у нас одна и это наша Родина».

«Мне кажется, что эти слова можно просто впечатать в подкорку, и они сегодня в сердцах каждого из нас», – отметила она.

Поэтэсса Инна Кучерова рассказала о судьбах четырех авторов сборника, лично прошедших фронт: сапера-разведчика Дмитрия Филиппова, ушедшего на передовую в 18 лет Амира Сабирова, Дмитрия Артиса и погибшего ополченца первой волны Юрия Волка.

«Это не просто книга и не просто сборник. Это документ эпохи, живые свидетельства, которые мы завещаем своим детям. Пройдут десятки и сотни лет, и никому из нас не будет стыдно за то, что вышло из-под нашей руки, потому что все это абсолютная правда», – отметила она.