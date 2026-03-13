В Казани представили рок-мюзикл «Алые паруса» к 105-летию повести Грина

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В казанском культурном центре «Чулпан» сегодня состоялась премьера мюзикла «Алые паруса». Постановка Казанской городской филармонии приурочена к 105-летию публикации одноименной повести Александра Грина. Это первый опыт филармонии в создании масштабного музыкального спектакля подобного формата.

Как рассказала художественный руководитель филармонии – народная артистка Татарстана Чулпан Закирова, решение обратиться к этому жанру было закономерным.

«С момента, как мы переехали в культурный центр „Чулпан“ и получили свое здание со своим зрительным залом, у нас появилось много профессиональных вокалистов, артистов балета, целый оркестр. И мы, конечно же, начали создавать свои собственные проекты. Синтез этих жанров вынес нас на дорогу, где мы начали пробовать формат мюзикла», – пояснила Закирова.

Выбор произведения не был случайным. «Учитывая, что мы хотели создать произведение, направленное на средний подростковый и старший школьный возраст, оно подошло идеально. Оно разноплановое – каждый найдет в нем то, что зацепит внутри, в глубине души. Оно о любви, о мечте, в которую надо верить во что бы то ни стало, и о том, что чудеса надо творить своими руками», – добавила она.

В основе спектакля – оригинальная музыка, написанная специально для этой постановки композиторами Владимиром Жаровым и Миляушой Хайруллиной.

Партитура сочетает элементы классического мюзикла, современные аранжировки и рок-мотивы. Как пояснили создатели, такое музыкальное решение призвано сделать историю более доступной для молодой аудитории, сохранив при этом драматургическую глубину первоисточника.

«Музыка вся полностью авторская, некоторые произведения сделаны в роковом исполнении. По костюмам много фантазийного – интерпретации в соответствии с современным звучанием и современными средствами», – прокомментировала Чулпан Закирова.

Особенностью постановки стало и визуальное оформление. В спектакле используется мультимедийная сценография: действие разворачивается на фоне масштабных видеопроекций, которые создают эффект присутствия.

Чулпан Закирова объяснила, что новая интерпретация классического произведения – это попытка донести его до современного искушенного зрителя, чтобы оно было воспринято в соответствии с нынешним сознанием, уровнем технологий и множеством открытий.

В мюзикле приняли участие солисты Казанской городской филармонии и артисты ансамбля танца «Казань». Главные роли исполнили Элина Сафина (Ассоль) и Айгиз Хайдаршин (Артур Грэй).

При создании либретто постановщики стремились сохранить ключевые сюжетные линии повести Грина. Режиссер-постановщик Евгений Казанцев выстроил повествование с элементами ретроспекции, что, по его замыслу, делает историю более динамичной и кинематографичной.

Чулпан Закирова отметила, что в спектакле широко используется оригинальный текст писателя. «Очень много сохранено текста Александра Грина, потому что это очень красивое произведение. Зритель должен услышать это достойное содержание», – отметила она.

При этом постановка включает ряд интерпретационных решений. Например, изменена линия родителей Ассоль. «Если в книге есть отец, то у нас в содержании его нет. В книге существует мама, а у нас мама уже ушла в мир иной, и с ней разговор идет во сне. Вот такие некие моменты по линии героев», – пояснила Закирова, добавив, что в целом сюжетная линия сохранена.

Подготовка спектакля заняла около двух месяцев. Исполнительница роли Ассоль Элина Сафина рассказала, что перед началом репетиций она изучала оригинальный текст Грина, смотрела экранизации и работала со сценарием, чтобы выстроить линию персонажа.

«Похожих ролей у меня не было, потому что эта девушка непохожа на принцессу из Диснея. Это не совсем чисто мечтательный персонаж, но и не совсем бытовой. Нужно было найти золотую середину: она верит в чудо, мечтает, но при этом родилась в глуши, где проходила через буллинг и травлю. И все равно оставалась верна своей мечте», – описала свою героиню актриса.

По словам Сафиной, она видит в себе сходство с Ассоль. «Я похожа на мою героиню, и в этом мне очень повезло. Я тоже очень добрый человек, никогда не откажу, верю всегда в самое лучшее. Но при этом, если меня вдруг будут обижать, я могу дать сдачи – так же, как и Ассоль», – уверена исполнительница.

Она также обратила внимание на сложность жанра: «Это самый сложный жанр на сцене, потому что это синтез: и танец, и вокал, и драматическое искусство. Но для меня это не так сложно, потому что когда ты играешь драматическую линию, испытываешь яркую эмоцию – из нее рождается песня. Она не должна быть просто вставлена, а вырастает из эмоции».

Исполнитель роли Грэя Айгиз Хайдаршин главной сложностью назвал работу с литературным языком Грина. «Грин – сам по себе сложный человек, и очень сложный у него язык. Мы старались не отходить от оригинального текста, из-за этого пришлось перечитывать оригинальные „Алые паруса“», – пояснил артист.

В своем персонаже он выделяет близкие ему черты. «Я похож на Грэя тем, что он свободолюбивый, ему нравится путешествовать, ему нужно море, ему нужна любовь, ему нужно всё сразу. Рутинная жизнь – это не по его части, и не по моей, естественно, тоже», – убежден Хайдаршин.

Оценивая премьеру, актер выразил уверенность в успехе постановки. «Этот мюзикл обречен на успех. Все, кто даже мимоходом во время репетиции заходили, искренне подходили и говорили: „Это было чудесно“». Даже если мы работали вполноги, вполголоса. Думаю, эта реакция передастся и зрителям, которые сегодня увидят полноценный спектакль», – заключил он.

Премьерные показы мюзикла «Алые паруса» проходят на сцене культурного центра «Чулпан».