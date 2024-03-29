В Казани представили программу информационного моделирования

В Казани провели первую онлайн-конференцию, на которой были представлены технологии информационного моделирования и инжиниринга. Местом ее проведения стал ИТ-парк им. Башира Рамеева. Причем в данной конференции приняли участие 250 человек, пишет ГТРК Татарстан.

Уточняется, что разработанная отечественная программа сможет быстро и безошибочно сделать проект любого объекта независимо от сложности: от школы до насосной станции. То есть система создаст некоего информационного «двойника» объекта капстроительства.

Как подчеркнул директор представительства группы компаний «СиСофт Девелопмент» Александр Белкин, данный проект имеет огромную социальную значимость. Он поможет строительной сфере получать обратную связь от пользователей, а гостям даст возможность увидеть реальные кейсы в сфере технологий информационного моделирования.

Гендиректор компании-организатора «СиСофт Девелопмент» Сергей Гаврилов добавил, что отечественная технология информационного моделирования помогла решить задачу по импортозамещению. Дело в том, что уход зарубежных компаний и технологий стимулировал российских разработчиков искать и внедрять собственные решения.

Отмечается, что одно из главных преимуществ отечественной системы — экономия времени и бюджета, а также минимизация ошибок при проектировании.

«Применение технологий информационного моделирования существенно облегчает всю процедуру строительства: начиная от самой идеи, проектирования, строительства и даже эксплуатации», — объяснил руководитель управления экспертизы ГАУ «УГЭЦ РТ» Игорь Алексеев.