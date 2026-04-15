В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Литературном музее Габдуллы Тукая в Казани состоялась презентация первого тома «Антологии татарской поэзии». Проект реализован Союзом писателей Татарстана совместно с учеными Института языка, литературы и искусства имени Г.Ибрагимова.

Антология будет издана в трех томах на татарском языке и в одном – на русском. Руководителем проекта выступил председатель Союза писателей Татарстана, народный поэт Ркаил Зайдулла, составителем – доктор филологических наук Лейсан Надыршина.

Первый том охватывает период от общетюркской эпохи до начала XX века – 1917 года. В него вошли произведения 50 поэтов, представленные в хронологическом порядке в зависимости от года их рождения.

Как отметила доктор филологических наук Дания Загидуллина, в антологию включены произведения крупнейших поэтов и лириков, сыгравших ключевую роль в формировании татарской поэзии.

«В антологию вошли произведения самых выдающихся поэтов и лириков, которые связаны с татарской поэзией и фактически ее сформировали. Здесь представлены и отдельные авторы, которые в последние годы вернулись в культурное наследие народа», – сказала она.

По ее словам, символично, что презентация книги проходит в дни, связанные с именем Габдуллы Тукая. В антологии его творчество представлено широко – от лирики до сатиры и романтических произведений.

Загидуллина также напомнила, что это уже третье издание антологии татарской поэзии: ранее выходили однотомник 1956 года и двухтомник 1992 года.

Организаторы сообщили, что второй том уже издан, третий планируется представить в ближайшее время, а русскоязычная версия антологии выйдет до конца года.

Зульфия Шавалиева