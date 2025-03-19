В Казани представили первую книгу о спецоперации

Гелюса Закирова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В «Литературном кафе» в здании «Татмедиа» прошла презентация книги писателя и журналиста Гелюсы Закировой «Энекәш», увидевшая свет в серии «Библиотека “Казан утлары”».

«Эта книга - история нашей семьи, а также о том, что ребята, которые должны были бы растить хлеб в деревне, воспитывать детей, уехав из родных краев, не теряют своих настоящих нравственных качеств. Пусть эта книга будет поучительной историей для вас, а самое искреннее мое желание - это чувство мира. Книг еще напишут много, но эта книга, пропущенная мной через сердце, поможет в будущем создавать хорошие произведения», - сказала автор.

Гендиректор телерадиокомпании «Татарстан - Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов отметил важность книги.

«Если наша коллега выпускает такую книгу, значит, это тема, выстраданная всем ее сердцем. Мы, тележурналисты, как насекомые, живем одним днем, а те, кто пишет книги - делают шаг в вечность. Поэтому считаю, что эта книга - один шаг в вечность. Желаю и книге, и вам в жизни успеха!», - сказал Аминов.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что благодаря серии карманных книг «Библиотека «Казан утлары» эта книга быстро дойдет до читателя.

«Эта серия - феноменальное явление, потому что редко какие книги в татарской литературе сейчас выходят с такими тиражами. Сегодня у нас в этой серии уже 28 книг. И именно эта - 28-я книга вызвала самый большой интерес у читателя, ее ищут, спрашивают, потому что это - первая книга о специальной военной операции. Самое главное - это не выдуманная история, а книга о реальных людях», – сказал он.

Писательница Набира Гиматдинова обратила внимание на то, что путь книги был полон чувств и переживаний.

«Гелюса, мы с 2022 года живем твоим братом. Ты публикуешь в WhatsApp, мы читаем и плачем. Ты в этой книге описываешь не только судьбу брата, но трагедию других ребят. Эта книга будет передаваться из рук в руки, она заставит задуматься. Наверное, у тебя в душе есть еще невысказанное, поэтому я верю, что у книги будет продолжение», – сказала она.

После презентации Гелюса Закирова провела для читателей автограф-сессию, на которой гости смогли лично пообщаться с автором, поделиться мнением о книге.

Ильяс Хазиев