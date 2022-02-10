В Казани представили первое академическое издание по истории крымских татар

В Институте истории им.Ш.Марджани АН РТ состоялась презентация книги «Крымское ханство (XV–XVIII вв)» из серии «История крымских татар». Книга является первым академическим изданием о крымских татарах, поскольку история этого народа в течение многих лет оставалась засекреченной.

«В 2014 году в Крыму открылся филиал Института истории им.Ш.Марджани — Крымский научный центр. Была создана концепция деятельности центра, и это дало толчок к подготовке многотомника „История крымских татар“. Мы провели ряд научно-практических конференций при участии ведущих российских и зарубежных ученых. С их помощью была разработана концепция третьего тома», — ознакомил с ходом работы над изданием директор Института истории Радик Салихов.

По словам ученого, Крымский научный центр, помимо академического издания, подготовил десятки научно-популярных сборников по истории крымских татар. Сейчас идет сбор информации для следующих томов академического издания. Сегодня в институте представили третий том — «Крымское ханство (XV–XVIII вв)».

Ответственный редактор тома «Крымское ханство (XV–XVIII вв)», доктор исторических наук, заместитель директора Государственного музея Востока в Москве Илья Зайцев пояснил, почему ученые работу решили начать с третьего тома.

«Это самый важный период для крымских татар — период Крымского ханства. Это период основания и процветания этногенеза, культуры, искусства крымских татар, который сделал их известным народом. Память народа о государственности — это и сегодня является главным моментом», — сказал Илья Зайцев.

Ученый полагает, что работа над остальными томами будет идти быстрее, поскольку при подготовке первой книги был накоплен большой, в то же время первый опыт.

«История Крымского ханства долгие годы оставалась в стороне от внимания. В имперский период, и в советское время история Крымского ханства была в положении мальчика для битья. Существовали несколько нехороших мифов об этом государстве. Институт истории им.Ш.Марджани ведет большую работу по передаче исторической правды», — сказал Илья Зайцев.

В авторский коллектив книги «Крымское ханство (XV–XVIII вв)» вошли специалисты в различных аспектах истории Крымского ханства, представляющие крупнейшие научные учреждения России, Белоруссии, США, Румынии, Турции, Украины. По словам руководителя Крымского научного центра Эльдара Сейдаметова, в книгу вошли труды 48 ученых.

Как сообщало ИА «Татар-информ» ранее, работа над монографией «Крымское ханство (XV-XVIII вв.)» велась более двух лет. На основании комплексного анализа данных письменных, археологических, картографических, изобразительных источников авторы попытались реконструировать основные этапы истории крымских татар этих веков.

В издании приводятся данные о внешней политике Крымского ханства, его военное устройство, система правления, правовые аспекты, искусство, ремесло и сельское хозяйство, наука, образование и др.