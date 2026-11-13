В Казани представили общие кулинарные традиции турецкого и татарского народов

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В Казани состоялось мероприятие в духе гастрономической дипломатии, нацеленное на продвижение турецкой и татарской кулинарной культуры. Встреча прошла в отеле Kazan Palace (TASIGO). Специальный гость столицы Татарстана – шеф-повар в четвертом поколении Хакан Доган познакомил гостей с турецкой выпечкой.

Мероприятие, посвященное общим ценностям турецкого и татарского народов, включая и национальные кулинарные традиции, было организовано при поддержке Генерального консульства Турции в Казани.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Лучший способ сблизить два народа – это рассказать историю кулинарии, поделиться рецептами и попробовать разные блюда. Турецкая и татарская кухни очень близки друг к другу. Национальные блюда отражают историю, географию, гостеприимство и дух того или иного народа. Турецкая и татарская кухни имеют общие корни, и это укрепляет культурные связи между двумя народами. Я хотел бы поблагодарить работающих в Казани турецких предпринимателей, которые сегодня пришли сюда», – заметил Генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз.

По словам дипломата, изготовление хлеба и выпечки является частью общего культурного наследия обоих народов. «В турецкой культуре хлеб – сакральная пища, его запрещается ронять на пол или выбрасывать. Культура выпечки у наших народов также схожа. Наш сегодняшний гость, директор компании Pasto Хакан Доган из Бурсы представил тахиновый пиде, янтык, рахат-лукум с грецким орехом, анкарский симит и рамадан пиде», – добавил Генконсул.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Надеюсь, эта встреча не ограничится дегустацией блюд, а откроет путь к новому сотрудничеству, совместным проектам. Думаю, вы также найдете в турецкой кухне черты, напоминающие вкус чак-чака, бэлиша или перемяча. Хотелось бы, чтобы турецкие блюда чаще готовили в Казани, а татарские – в Бурсе», – подчеркнул Угур Йылмаз.

Шеф-повар Хакан Доган отметил, что очень рад приехать в Казань. По его словам, для жителей Бурсы Казань имеет особое значение. «Во времена Османской империи казанские татары сильно повлияли на кулинарную культуру Бурсы. Татарские мухаджиры (переселенцы – прим. Т-и), которые некогда поселились в Бурсе, внесли большой вклад в формирование традиционных блюд и развитие кулинарных традиций нашего города», – рассказал он.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Турция входит в число крупнейших производителей пшеничной муки. В стране из муки готовится множество блюд. Многие из них считаются традиционными и прослеживаются с давних времен. Я постарался представить самые древние и своеобразные рецепты нашей кулинарной культуры. У меня достаточно большой опыт: я провожу мастер-классы в разных странах, поэтому готовил блюда, используя муку из разных регионов мира. Конечно, разные виды муки отличаются друг от друга», – пояснил шеф-повар.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Сначала Хакан Доган познакомил гостей с анкарским симитом. «Его также называют котловым симитом. Симит при готовке погружают в котел с кипящим фруктовым сиропом. Отсюда и его второе название. Мы считаем его одним из самых доступных по цене кондитерских изделий. Симит, обмакнутый в сироп и украшенный кунжутом, – своеобразный символ турецкой кулинарной культуры. Это блюдо любят и студенты, и люди разных профессий. Этот хлеб в виде крошечного кольца можно найти и в булочных, и в уличных кафе. Аромат кунжута и неповторимый вкус теста никого не оставляют равнодушным», – отметил он.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Рамадан пиде – это хлеб, который выпекают только в месяц Рамадан. Для нас это особенно важное, священное блюдо. Рамадан пиде украшает столы ифтара и сахура, занимая особое место в турецких хлебопекарных традициях. Его можно узнать по мягкому тесту, уникальному украшению в виде пальчиков и обсыпке из кунжутной крошки. Тепло и аромат этого хлеба, испеченного в каменной печи, отражают неповторимый дух месяца Рамадан, атмосферу, которая объединяет людей», – продолжил рассказ шеф-повар.

«Янтык – это блюдо, которое хранит историю братства, связывающего Казань и Бурсу. В конце XIX века татарские мастера принесли в Анатолию свои традиции выпечки. В Бурсе это блюдо, обогащенное местными особенностями, стало одним из символов города. Сегодня этот вкус возвращается в Казань и вновь объединяет друзей за одним столом», – заметил Хакан Доган.

Шеф-повар добавил, что рахат-лукум с грецким орехом является традиционным свадебным подарком. «Его в праздники подают гостям в знак радости и единства. Вкус теста с грецкими орехами и аромат свежей выпечки напоминают о богатом пиршестве. Обычно, когда мы идем сватать девушку, мы берем с собой именно это лакомство. Чем больше орехов в рахат-лукуме, тем богаче считалась семья жениха. Если в рахат-лукум добавляли арахис или кунжут, это означало, что жених среднего достатка. И всё же как бы его ни готовили, он всем нравился», – сказал он.

«Тахинный пиде занимает особое место на завтраке жителей Бурсы. Его особенно любят рабочие. Запах кунжутной пасты, доносящийся из пекарен, свидетельствует, что завтрак будет быстрым и питательным. Тонко раскатанное тесто покрывается кунжутной пастой и выпекается в каменной печи. Таким образом, обычное блюдо превращается в уникальную традицию завтрака, отражающую гостеприимство города», – дополнил свой рассказ Хакан Доган.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Татарский блогер Фагиля Шакирова, сотрудница журнала «Сююмбике», рассказала, что после дегустации этих блюд она мечтает в будущем научиться их готовить. «Я много лет готовлю наши национальные блюда, такие как эчпочмак, бэлиш и перемяч, и мне бы хотелось угощатьь своих гостей и турецкими блюдами», – объяснила она.

Гостям кулинарного вечера были вручены справочники с рецептами предлагаемых блюд.

Зиля Мубаракшина