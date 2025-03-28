В Казани представили модернизированный локомотив ВЛ80С

Фото: Пресс-служба «ЛокоТех»

В преддверии Дня машиниста, который в ОАО «РЖД» проводится ежегодно в последнюю пятницу марта, заместителю генерального директора компании – начальнику Дирекции тяги Дмитрию Пегову представили модернизированный локомотив ВЛ80С №1524 в сервисном локомотивном депо «Юдино-Казанский».

«Профессия машиниста – одна из ведущих на железнодорожном транспорте. И вопрос здоровья работников локомотивных бригад крайне важен», – заявил Пегов.

«Мы достаточно много покупаем тепловозов и электровозов разных серий и модификаций. У нас в разработке еще около пяти-шести типов новых локомотивов, уже двойного питания, с синхронным тяговым двигателям. При этом мы эксплуатируем и машины, выпущенные еще в Советском Союзе, у них большой запас прочности, заложенный производителем. Хотим, чтобы дальнейший период их эксплуатации проходил для локомотивных бригад комфортно», – подчеркнул начальник Дирекции тяги.

Фото: Пресс-служба «ЛокоТех»

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский добавил, что машинисты работают до 12 часов, преодолевают на электровозах по 500 км. «Поэтому в их работе важен комфорт. Им необходимо современное рабочее место», – отметил он.

Комплексная реновация была проведена в феврале. Как рассказал директор Западного филиала компании «ЛокоТех-Сервис» Андрей Смирнов, установлено современное светодиодное освещение и система управления микроклиматом, заменены лобовой прожектор, буферные фонари и подсветка подкузовного пространства. Фронтальное и боковое остекление заменили на ударопрочные стеклопакеты с электрообогревом.

Кабина оборудована новыми креслами для машиниста и помощника, выдвижными подстаканниками, розетками с USB и Type-C выходами. Кроме того, установлен современный санитарно-гигиенический комплекс с биотуалетом, умывальником и баком воды с подогревом.

Смирнов также сообщил, что реновация электровоза проведена с учетом пожеланий локомотивных бригад.

Оценил обновленное рабочее место и машинист эксплуатационного депо «Агрыз» Фанис Мустахимов. Он признался, что в таких условиях вести поезд – удовольствие. «Работа мне нравится, здесь много перспектив. Еще приятнее работать, когда локомотивы обновляются. Здесь современно, уютно, оборудованы новые удобные кресла, модернизирована система кондиционирования. Все работает исправно», – поделился он.