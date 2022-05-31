В Казани представили книгу об исторических связях татар и чувашей

В Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ состоялась презентация книги «Татары и чуваши — ветви одного древа», подготовленной учеными Татарстана и Чувашии.

Директор Института истории Радик Салихов поблагодарил коллег и руководство Чувашской Республики, выразив надежду, что их совместная работа будет продолжительной.

«В основных вопросах, касающихся истории двух народов, наши взгляды совпадают: есть понимание, что татары и чуваши — родственные народы. Сейчас идет новый этап истории, научные исследования тоже должны продолжаться», — сказал Салихов.

Заместитель директора по науке Чувашского государственного института гуманитарных наук Геннадий Николаев поделился деталями подготовки издания, обратив внимание на сложности в изучении исторических связей татар и чувашей.

«Трудно было даже изображение найти для обложки. Сколько ни искали, не нашли фотографию, где вместе запечатлены татары и чуваши. Обнаружили работы одного фотографа, где увидели схожесть, и взяли эти фотографии», — рассказал Геннадий Николаев.

В книге с разных точек зрения рассматриваются взаимоотношения двух народов. В издание включены материалы, созданные представителями разных отраслей науки — филологами, историками, археологами.

«Татары и чуваши — соседи и родственные народы. Переезжая в западносибирские регионы, чуваши старались селиться ближе к татарам. Знали языки друг друга, очень тесно общались. Этот позитивный опыт надо изучать. Очень много связей в истории», — подчеркнул Геннадий Николаев.