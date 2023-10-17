В Казани представили интернет-портал «История письма европейской цивилизации»

В Казани был представлен интернет-портал, посвященный памятникам письменности европейской цивилизации, где любой желающий сможет ознакомиться с уникальными экспонатами в режиме онлайн, рассказал один из авторов проекта Расим Ахметшин.

«На портале размещена исчерпывающая информация о традициях их культурного наследия. Там можно посмотреть на эталонные образцы письменного наследия. На главной странице можно выбрать из 12 категорий, составленных исходя из хронологии, языка и типа», – рассказал собеседник.

Он представил свой проект заместителю Председателя Госсовета Татарстана, председателю Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марату Ахметову и президенту Академии наук РТ Рифкату Минниханову. При этом Ахметшин подчеркнул, что сегодня был продемонстрирован только макет, а сам проект находится в доработке.